Les faltó empatía: unos iban a dejar sin cabalgata y los otros sin feria del juguete

Luego de que el gobierno de Hidalgo se negara a realizar la Cabalgata de Reyes, como tradicionalmente sucedía, comerciantes del Centro de Pachuca se encargaron del evento; días antes, se dio a conocer que el ayuntamiento de Pachuca no realizó las gestiones necesarias para la también tradicional Feria del Juguete, mostrando ambos sucesos, poca empatía hacia la población.



Tras la obligada pausa del desfile acontecida por la pandemia por COVID-19, los capitalinos se vieron sorprendidos al conocer que este año no habría Cabalgata de Reyes, un evento que incluso se realizaba de manera regional al interior del Estado, pues se trata de una convivencia familiar.



Fue por lo anterior que los comerciantes del Centro Histórico de Pachuca se organizaron para llevar a cabo el evento según sus posibilidades, pues aunque hubo señalamientos sobre los pocos vehículos alegóricos que participaron, cabe señalara que lo hicieron sin ningún respaldo por parte de gobierno estatal, sin que a la fecha se haya informado la razón de ello, pues en cuestiones presupuestales, este año se ejercerán más de 20% adicionales en recursos, a diferencia del ejercicio que recién terminó.



Del lado del ayuntamiento trascendió que fue la Dirección de Comercio y Abasto la que no realizó las gestiones necesarias en tiempo y forma para solicitar espacio a los comerciantes que participan en la feria del juguete, lo que por poco los dejó sin el ingreso de dicha fecha pero que pudo resolverse, aquí sí, por la intervención del gobierno estatal -a quien tampoco le cuesta nada ’prestar’ el recinto ferial e incluso solicita una cuota de recuperación-.



Posteriormente el ayuntamiento se deslindó de las manifestaciones realizadas ante las autoridades gubernamentales, pues quien azuzó a los comerciantes para deslindarse de las responsabilidades fueron los propios funcionarios de Comercio y Abasto así como el secretario general.



Por lo pronto ya hay dos responsables de las omisiones y esperemos que el próximo año, en caso de seguir en el puesto, ni el de gobierno estatal ni el del municipal vuelvan a equivocarse, especialmente cuando se asegura que ’no habrá segundas oportunidades’.