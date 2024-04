Lentes y filtros listos, mexiquenses podrán vivir eclipse solar parcial

TOLUCA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México invita a la población a disfrutar con seguridad del eclipse solar, del próximo 8 de abril, y la mejor manera de verlo es con filtros y lentes especiales certificados.



Exhorta a la población a mantener su vista a salvo y disfrutar con seguridad este espectáculo natural, sin improvisar con el uso de placas de radiografías, lentes de sol normales o cristales oscuros.



De acuerdo con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) los rayos solares son perjudiciales para el ojo humano, propiciando daños a la salud a corto, mediano y largo plazo, que pueden provocar una ceguera permanente.



Especialistas del Centro Especializado en Atención a la Salud Visual del ISEM recomiendan observar el fenómeno astrofísico con filtros, lentes especiales para eclipse o vidrio para soldar del número 14, los cuales deben cumplir con especificaciones para evitar daños al sistema ocular.



Alejandro González Palomino, Presidente de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca, considera que un filtro adecuado para ver sin riesgos un eclipse solar debe cumplir con la certificación internacional CE e ISO 12312-2:2015, que establece protección contra luz solar y rayos ultravioleta.



Los especialistas del ISEM indicaron que los filtros sólo deben usarse entre cinco y 10 segundos para evitar que la luz afecte la vista; en el caso de los lentes, éstos pueden ser adquiridos en línea, pero estos anteojos deben cumplir la certificación referida y ser usados hasta por 30 segundos.



En tanto que el vidrio para soldar, el usuario debe asegurarse que su grado de opacidad sea del número 14 o mayor, ya que sin esa graduación no es apto para la observación segura, la cual también debe ser de entre cinco y 10 segundos.



Otras recomendaciones son verificar que los filtros o dispositivos certificados no estén rotos ni dañados, no quitar esta protección sin antes retirar la vista por completo del eclipse; en caso de permanecer expuesto al sol por largo tiempo, usar bloqueador solar para evitar daños en la piel.



El Presidente de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca destacó que el eclipse del 8 de abril podrá ser visto como un eclipse total en una parte del territorio mexicano, mientras que en el Estado de México y resto del país únicamente se verá como un eclipse parcial.



Dijo que en el Estado de México este fenómeno natural iniciará a las 10:54 y concluirá a las 13:35 horas, alcanzando el máximo parcial a las 12:13 horas.



’En el Estado de México vamos a tener un eclipse parcial porque la Luna va a cubrir al Sol en un 75 por ciento, lo va a cubrir un poco más que incluso el eclipse que tuvimos, el eclipse parcial de sol, aquí en el centro de México, que ocurrió el sábado 14 de octubre de 2023, aquí se cubrió en un 65 por ciento, ahora se cubrirá en un 75 por ciento’, señaló.



Invitó a los interesados a acceder a más información de las zonas donde se podrá observar el eclipse de manera total o parcial, a través del portal electrónico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), https://www.inegi.org.mx.



Una oportunidad para seguir este evento desde la capital mexiquense será el punto de observación que establecerá la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México en conjunto con la Asociación Astronómica del Valle de Toluca, en el Parque de la Ciencia ’Fundadores’, ubicado en Av. Sebastián Lerdo de Tejada #103, Col. Centro, Toluca, Estado de México.



En este espacio se contará con la presencia del personal de la Asociación para explicar cada etapa del eclipse y las características de estos fenómenos astrofísicos.