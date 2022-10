Legislatura aprueba matrimonio igualitario en Edomex

Toluca, Méx.-Tras cuatro años de que Morena presentó la iniciativa del matrimonio igualitario, la Legislatura del Estado de México aprobó por mayoría, las reformas al Código Civil del Estado de México y se convierte en la entidad número 29 en incorporar ese ordenamiento, y avanzar en una agenda transformadora en la entidad, sin discriminación y por la igualdad de derechos.



Al presentar el dictamen, junto a la bandera de la diversidad, la diputada Anaís Burgos Hernández sostuvo que la reforma aprobada da muestra de la pluralidad y que es posible ponerse de acuerdo para aprobar leyes que beneficien a todas, todos y todes los mexiquenses.



’Hoy, la mayoría de las y los diputados de la LXI Legislatura damos respuesta a un sector de la población que durante años han sido humillados, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida. Hoy, la Casa del Pueblo les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad’, afirmó.



Ante la presencia en el pleno del alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, la legisladora de Morena subrayó que el triunfo no es de las y los diputados sino de los cientos de colectivos, que no son minoría, porque la diversidad sexual es grande y fuerte; y aunque aún lo ignoren, también es triunfo de quienes se oponen porque es el triunfo de la libertad, por una mejor sociedad.



’Con la aprobación de este dictamen no hay agresión ninguna al matrimonio ni a la familia en la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se casen. Al contrario, lo que hay es un cauce para realizar la pretensión que tienen esas personas de ordenar sus vidas con arreglo a las normas y exigencias del matrimonio y de la familia. No hay una conculcación de la institución matrimonial, sino justamente lo opuesto: valoración y reconocimiento del matrimonio’, refirió Anaís Burgos.



El cambio legal ’no engendrará ningún mal’, sino que ahorrará sufrimiento inútil de los seres humanos, afirmó Burgos, tras agradecer el respaldo del coordinador del Grupo Parlamentario, Maurilio Hernández, por buscar consensos y apoyo a la propuesta, a la Universidad Autónoma del Estado de México y a los colectivos.



Previamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González precisó que el estudio, análisis y discusión de la reforma sobre el matrimonio igualitario se realizó durante casi cuatro años a profundidad y escuchando todas las opiniones y voces de diferentes sectores de la sociedad mexiquense.



Apuntó que el argumento fundamental de la modificación al Código Civil estatal es el derecho humano que todo mexiquense tiene a decidir en libertad y con el apoyo institucional sobre su unión en matrimonio y ante eso ninguna concepción o creencia de cualquier tipo puede imponerse.



La diputada Carmen de la Rosa reconoció que en la Legislatura prevaleció el consenso entre grupos parlamentarios, a pesar de la diversidad de opiniones, porque las leyes deben beneficiar a todas, todos y todes, y los derechos deben ser universales, sobre todo para favorecer a quienes han sido sometidos a tratos denigrantes, y la reforma aprobada reconoce el derecho de vivir de manera libre, con derechos y obligaciones, y amplía el concepto de familia, ’no se deforma’.



Beatriz García Villegas, afirmó que las instituciones deben salvaguardar los derechos de las personas, sin importar su preferencia sexual y que la entidad mexiquense se ubica en tercer lugar en crímenes de odio a nivel nacional, por lo que las y los diputados están obligados a combatir con firmeza la discriminación, el odio y la intolerancia.



En su intervención Daniel Andrés Sibaja González, diputado por Ecatepec, pidió una disculpa a todos los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual por la discriminación, agresión, vejaciones y crímenes de odio que han sufrido durante años.



Recordó que la iniciativa al Código Civil estatal es un asunto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Poder Legislativo reformar; también se pronunció a favor de que la reforma sea la punta de lanza para detonar otros temas que la sociedad demanda a los legisladores modificar, pues tan solo en el caso de matrimonios igualitarios, el 65 por ciento de la población lo aprueba.



El dictamen fue aprobado por mayoría, con 50 votos a favor, entre éstos el de toda la bancada de Morena, 7 abstenciones y 16 votos; ambas posturas de algunos diputados del PRI y PAN.



Al final, diputadas de Morena dieron una conferencia de prensa junto a integrantes de colectivos de la diversidad sexual, así como Almendra Negrete, Secretaria de la Diversidad Sexual de Morena, el activista Jaime López Vega, representantes de la Red de Defensores de la Diversidad del Edomex; Ángel Tenorio, diputado local de Hidalgo; Iván Chincoya, diputado local de Veracruz y Juan Ugarte, diputado de Aguascalientes.



Antonio Cortés, de la Red de Defensores de la Diversidad Sexual del Edomex reconoció el trabajo de la bancada de Morena por hacer un trabajo incansable hasta lograr la aprobación del matrimonio igualitario, y condenó al gobierno del estado por las agresiones del 19 de mayo contra integrantes de la comunidad durante una protesta pacífica, y que no se hayan tomado medidas al respecto.