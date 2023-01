Legado de Ruiz Galindo debe prevalecer y honrar: presidente Gerardo Rosales Victoria

17 de enero de 2023, Fortín, Ver. – Con un mensaje de continuar el legado y sumar esfuerzos en conjunto para lograr la Transformación de Fortín, el presidente municipal Gerardo Rosales Victoria encabezó el acto cívico en conmemoración del 42 aniversario luctuoso de Don Antonio Ruiz Galindo benefactor de este municipio.

En la explanada del parque Lázaro Cárdenas se llevaron a cabo los honores a la bandera, mismos que estuvieron a cargo de la telesecundaria Antonio Ruiz Galindo de la colonia la Llave, además estuvieron presentes, Mauricio Ruiz Galindo Espinosa y Marisa Bárcenas Ruiz Galindo nitos del benefactor, asimismo regidores Orlando Rosas Sánchez y Guadalupe Tepepa García, la síndico Elizabeth Navarro Ginez, directores de área y coordinadores.

Durante su mensaje, posterior a la remembranza que relataron los estudiantes, el presidente municipal Gerardo Rosales Victoria señaló ’nos congregamos en esta explanada para recordar y hacer un simbólico homenaje con este acto cívico por el 42 aniversario luctuoso de don Antonio Ruiz Galindo, un hombre que con su gran liderazgo impulso el desarrollo social de nuestra ciudad y no tan solo aquí, es un acto de reflexión y sobre todo de continuar desde nuestra trinchera su legado, para continuar logrando la transformación de nuestro municipio no tan solo en obras públicas, sino en valores que sin duda son la esencia de nuestro municipio, hoy quiero reiterar mi compromiso de un gobierno de puertas abiertas, cercano a su gente y firme con la lucha para lograr el bienestar de nuestra gente’.

Por su parte el nieto, Mauricio Ruiz Galindo Espinosa, agradeció a las autoridades y reconoció los honores que reflejan el legado y trayectoria de Don Antonio Ruiz Galindo, además lo recordó como una gente estricta en todo sentido, con mucho cariño a su gente, ordenado; ’uno de los consejos que me dejó mi abuelo fue que había que preparase, educarse y fue uno de los legados en donde él tuvo negocios y tuvo que ver en los sitios algunos de Mata Larga, hizo escuelas, una en Ixtaczoquitlán, siempre dijo que a la gente, a la niñez, había que educarla para tener la oportunidad de salir adelante y tener una mejor vida’.