¿Le robaron la candidatura al senado a Abraham Mendoza?

Morena podría estar metido en un lío de no hacer públicas las encuestas que determinaron a los contendientes para la fórmula al Senado de la República en Hidalgo, toda vez que una mano negra habría llevado a Cuauhtémoc Ochoa a acompañar a Simey Olvera en los próximos comicios según el estudio demoscópico ocupado.



Fragmentos de la encuesta llegaron a esta redacción y versarían sobre un panorama que en nada beneficiaba al neomorenista y exfuncionario de Enrique Peña Nieto.



Sobre el documento en cuestión que tenía al delegado de los programas del Bienestar Abraham Mendoza en primer lugar y a Cuauhtémoc Ochoa en cuarto, sólo precisar dos cosas: 1. Que el supuesto ejercicio se elaboró en octubre, por lo que pudo haber tenido cambios en la medición de diciembre y 2. Que no se aprecia la sección sobre conocimiento de los candidatos entre la población en general (únicamente contempla la valoración que les otorgan quienes ya manifestaron saber de ellos), amén que la fuente se toma por fidedigna dadas aportaciones anteriores que fueron todas ciertas.



Para limpiar el proceso que provocó que más de uno levantara la ceja en cuanto al perfil masculino tomado en cuenta en la decisión final (el femenino parece claro en cualquier medición hecha de manera seria y siempre ha resultado Simey quien encabeza), no vendría mal que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena hiciera pública la encuesta en cuestión a efecto de además, no enlodar el proceso de selección de contendientes que aún no han sido designados para los demás cargos de elección popular.



ATIZOS



Será este 2024 cuando el imaginario realice su última elección con Andrés Manuel López Obrador en mente, razón por la que no sólo se aplastará en la Presidencia de la República por más de 30 puntos porcentuales sino que también se tiene incluso un mejor panorama que en 2018 respecto a los legisladores de ambas cámaras, amén de retener 6 gubernaturas en disputa y tener amplias posibilidades de ganar en 2 de las 3 que ahora mismo tiene la oposición.



Ante dicho panorama, la pregunta es si Morena no estaba ya en la capacidad de postular perfiles afines a la izquierda mexicana en lugar de candidatear a diversos impresentables a lo largo y ancho del país, pues el contexto actual no es el mismo que el que permitió la infiltración de personajes y grupos fácticos en cuyos acuerdos se les dieron diversas concesiones para así permitir que se validaran los resultados obtenidos en 2018 -y así para evitar otro fraude como el sucedido en 2006-.



Y es que si bien la ideología sin poder es incapaz de plasmarse en nuevas realidades, también es cierto que la ejecución pragmática que olvida sus raíces, pierde todo rumbo.