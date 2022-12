Le valieron los niños con discapacidad a Jessica Blancas y desmanteló instalaciones de Fundación (VIDEO)

En un momento de rabieta tras no conseguir apropiarse del predio de 10 mil metros cuadrados donde se edificó el inmueble de la Fundación Delia Hidalgo by Milka, la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, desmanteló las instalaciones, impidiendo que los 48 niños con discapacidad intelectual puedan continuar con sus terapias especiales.



Mediante video un integrante de la fundación MILKA "Amor Constante" A.C. explicó que Jessica Blancas junto con su hermana Laura Chincolla y su sobrino Iván Gutiérrez Chincolla, quebrantaron los acuerdos que realizaron en presencia del Oficial Mayor Orlando Ángeles Pérez, donde indicaron que respetarían el patrimonio de la fundación, llevándose equipo de cómputo, aire acondicionados, otros electrónicos y hasta persianas, todo ello sin previo aviso.



De acuerdo con el personal de la Fundación, al momento de reanudar actividades el pasado martes 22 de noviembre, se encontraron que las instalaciones habían sido vaciadas desde la recepción hasta los cubículos de terapia para los niños.



Cada uno de los salones lo dejaron inhabilitado, como el área de cómputo donde sólo dejaron un pizarrón; incluso el cuarto de enfermería para atender a los niños fue desmantelado.



Por si fuera poco, también se llevaron el tinaco, la bomba de la cisterna, el tanque estacionario, el calentador, tubería de cobre, cuadros y macetas. Se llevaron también todo lo que se encontraba en el área de sistema de cámaras.



En el inmueble únicamente habrían dejado mesas que los beneficiarios utilizan en los salones.



La Oficialía Mayor a cargo de Martiniano Vega Orozco en la administración pasada fue quien autorizó la donación de 3 mil 59.611 metros cuadrados a la Fundación Delia Hidalgo By Milka AC, asociación perteneciente a Delia Hidalgo Bardales, madre de Jessica Blancas Hidalgo.



No conforme, posteriormente Jessica Blancas logró agilizar otro convenio a través del Oficial Mayor para que su sobrino Iván Ariel Gutiérrez Chincolla pudiera adquirir un predio de al menos 7 mil metros cuadrados que se encuentra justo atrás del donado a la Fundación.



Pero el plan no salió como ella hubiera querido y ahora, lejos de contar con un terreno de una hectárea en una zona privilegiada, devolvió el predio junto con la edificación que habría costado alrededor de 1 millón de pesos, llevándose artículos menores que no alcanzarían ni los 100 mil pesos pero que eran necesarios para continuar con la labor de atención a menores.