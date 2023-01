Le dispara a su vecino en el fraccionamiento Hacienda Sotavento

La tarde del jueves pasado registró una intensa movilización por parte de las distintas corporaciones policiales y de rescate hasta el condominio situado en la esquina de la avenida Papaloapan Oriente y Laguna de Alvarado.



De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos, este violento incidente se dio debido a viejas rencillas entre ambos hombres, pues uno de ellos tiene un taller mecánico en el estacionamiento de su casa.



El agraviado identificado como Rodolfo V. C. de 61 años de edad, relató que desde hace años su vecino tiene fiesta prácticamente todos los días, pues sus amigos van a visitarlo mientras trabaja y comienzan a destapar las cervezas.



Señaló que el escándalo es constante y su uso del lenguaje es inapropiado para una zona familiar, además de que molestan a todos e incluso se han percatado que en ocasiones también se están drogando.



Ante esta situación, el señor Rodolfo pidió ayuda del ayuntamiento de Veracruz, quienes enviaron una patrulla y a los inspectores correspondientes para levantarles un acta y multarlos por todo el relajo.



Como era de esperarse, el mecánico identificado como Plácido "N" no quedó muy contento con esto y decidió ’sacarse la espina’, por lo que planeó cobrar su venganza la tarde de este jueves a sangre fría.



El agraviado y su esposa señalaron que recién volvían a su casa luego de ir por un mandado y en el momento en que abrían la puerta, el agresor en aparente estado inconveniente se le acercó junto a otro sujeto y le dijo ’a este vato hay que matarlo’, para luego dispararle por la espalda.



Don Rodolfo empujó a su esposa a la casa para que no la lesionaran, mientras que el mecánico y su amigo regresaron a su apartamento, donde tomaron una mochila y escaparon del lugar; el amigo en su bicicleta y el responsable a pie.



Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien se quedó con la bala alojada en el hombro derecho, pero afortunadamente no fue una herida de tanta gravedad.



Elementos de la Policía Estatal y Naval llegaron hasta ese sector para entrevistarse con las víctimas y buscar la responsable, pero éste ya había huido de ahí, en tanto Policías Ministeriales llegaron a tomar conocimiento y el lesionado fue por su propia cuenta a un hospital.