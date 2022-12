Lavanderías de contratos en Hidalgo: 228 millones para estudio ’patito’ hecho por panistas de Jalisco

Como en los buenos tiempos de la Estafa Maestra, donde se simulaba la contratación de servicios con empresas fachada para así justificar el desvío millonario de recursos fue que Martiniano Vega Orozco y Atilano Rodríguez Pérez, entonces Oficial Mayor y Secretario de Educación Pública en Hidalgo, respectivamente, pagaron más de 228 millones de pesos a una empresa ’patito’ para la realización de un supuesto estudio sobre la Salud Social de estudiantes de secundaria, preparatoria y licenciatura.

Y es que en el esquema de las “Lavanderías de contratos” en Hidalgo no sólo fueron creadas empresas al vapor en un mismo domicilio fiscal y hasta con los mismos representantes legales, sino que también se habrían puesto en contacto con empresas que ya operaban contratos de la forma que ellos buscaban , confabulándose para desviar recursos. Ese fue el caso del Diagnóstico de la Salud Social para estudiantes de la entidad, cuyo excesivo gasto superó incluso el presupuesto anual de importantes instituciones educativas de la región como lo son la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji y la Tecnológica de Tulancingo, mismas que en conjunto se les asignó 228 millones 450 mil 019 pesos para ejercer este 2022.

Pero el contrato estuvo plagado de irregularidades.



La primera irregularidad es que el contrato se hizo en lo oscurito. No existió concurso ni convocatoria para recibir las propuestas en un proceso de licitación como marca la Ley; tampoco se encuentra disponible en las plataformas de transparencia.



Por si fuera poco, la página donde puede consultarse el “estudio” no contiene información alguna, es decir, que está prácticamente vacía y ni siquiera funcionan los hipervínculos a las diversas secciones que debería tener.



La segunda irregularidad nace del sobrecosto al que fue contratado el Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores.



Según las cifras oficiales de la SEPH, para el periodo en curso y en modalidad pública había 157 mil 585 alumnos y 8 mil 693 docentes de Secundaria; en Educación Media Superior había 123 mil 125 alumnos y 5 mil 504 docentes mientras que para Educación Superior los alumnos fueron 89 mil 326 y los docentes 6 mil 483.



En total, y suponiendo que fueran censados y no encuestados, eran necesarios al menos 390 mil 716 cuestionarios, lo que deja un costo de 585.16 pesos por cuestionario.



Recordar que para encuestadoras serias el costo por cuestionario va de los 100 a los 350 pesos. Incluso Inegi, siendo la mejor institución en el ramo, para el caso de un Censo contempla un costo inferior a los 200 pesos, siendo el del Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores hasta 3 veces más costoso.



La peor parte es que tampoco hubo justificación técnica para tal despilfarro.







El contrato contempla una vigencia del 28 de mayo al 1 de agosto. Sin embargo, restando los días inhábiles y el propio periodo vacacional, solamente existieron 35 días para aplicarlos, lo que equivale a aplicar 11 mil 163 por día.



Suponiendo aulas promedio de 30 alumnos y una aplicación de 4 por día para cada encuestador (el formato es de 120 preguntas y se contempla un minuto para contestar cada una, es decir, dos horas), supone el trabajo coordinado de al menos 93 encuestadores diarios, en igual número de planteles, más los capturistas, analistas y el personal que realiza la presentación de los hallazgos. En el caso de los Censos, Inegi realiza por lo menos 3 visitas para tratar de que todas las personas contesten el cuestionario, lo que elevaría la problemática técnica.