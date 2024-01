Las criptomonedas

Las también llamadas monedad virtuales, están teniendo un periodo de alta popularidad y bonanza, ya que están siendo consideradas como método de inversión por un importante numero de personas, lo que provoca que su valor aumente, esto, por la fuerza pura del mercado, es decir, ley de oferta y demanda, sin embargo, ¿de donde vienen?, ¿qué papel juegan? ¿Cuántas hay? ¿son inversiones seguras? Y un sinfín de dudas aquejan a este método de inversión, que con el bitcoin y en su momento Elon Musk tuvieron un alza considerable.



Empezando por definir a la criptomoneda como dinero digital, es decir, no físico, no hay algo tangible que intercambiar por algún bien o servicio, pero si de manera virtual, siendo en cierta forma o condición como tener dinero en nuestra tarjeta de debito o crédito, con la diferencia que esta moneda o este dinero no tiene un respaldo como tal, como en el caso de una moneda tradicional que tiene a un gobierno o banco central que lo respalda ya sea a través de algún patrón o de ser fiduciario.



Esto que quiere decir, básicamente que a nadie le preocupará si empieza a caer su valor (excepto a los dueños de las monedas), pero al no ser divisa de algún país, ningún gobierno intervendrá en rescatarlo, y al no estar sujeto a ningún patrón como oro, no tiene un valor de respaldo, siendo así, un objeto meramente especulativo.

Por ello en la actualidad vemos un crecimiento exponencial en su valor de cambio, donde algunas superan los 50 mil dólares, siendo cifras irracionales de valor especulativo, sobre todo por algo que no existe, salvo en un acuerdo virtual.



Actualmente se estima hay mas de 8,400 criptomonedas en el mundo, y esta cifra sigue creciendo, y al no haber una regulación ni legislación que dote de garantías ni marco legal, se vuelven herramientas de estafa. Dentro de estas, la mas popular es el Bitcoin, el cual tiene un precio de casi 42 mil dólares, lo curioso es que una de las primeras transacciones de la moneda tuvo lugar, entre individuos en el foro Bitcointalk, con una notable transacción de 10 mil bitcoins usados para comprar indirectamente dos pizzas entregadas por Papa John’s, si hiciéramos un comparativo estamos hablando que esos 10 mil bitcoins, hoy son el equivalente a 500 MDD, siendo las dos pizzas mas caras de la historia.



Los aspectos negativos o mas bien la realidad de las criptomonedas, es que son instrumentos de especulación, que de no tener el cuidado necesario y aplicar una reglamentación, podría ocurrir lo mismo que la tulipomania, donde se especulaban sobre bulbos que aun no se cosechaban a precios sumamente ridículos.



Otro aspecto negativo, y mas en el marco actual, es la mancha de contaminación que provoca de acuerdo con digiconomist, un sitio citado por varios periódicos, una sola transacción de Bitcoin consume hasta 1,122,196 pagos con una tarjeta Visa, equivalente a 36 días de consumo de electricidad en una casa familiar estadounidense promedio e igual a ver YouTube durante 84,388 horas. Según varios periódicos independientes, incluido CBS, se estima que solo el 40% de la energía consumida por las criptomonedas proviene de fuentes renovables y el 60% restante proviene de combustibles fósiles.



En México contamos con una criptomoneda, es el AgaveCoin y equivale a $0.001164 siendo en extremo baja en comparación con el bitcoin, si bien presenta una tendencia al alza, aun sigue siendo marginal su participación en le mercado A la par encontramos otras monedas virtuales importantes como el Ethereum, Tether, Palkadot, Cardano y Agavecoin.



Si te interesa el tema y quieres intentar en el tema, puedes empezar tu propia criptomoneda, puedes checar en Wallet Builders donde te llevaran de la mano para que inicies.