Las obras de drenaje no se ven, pero se sienten: Ricardo Ahued Bardahuil

Xalapa, Ver.- Con una inversión histórica de 200 millones de pesos, el Ayuntamiento enfoca sus esfuerzos a la construcción de infraestructura hidráulica, obras que aunque no se ven, se sienten en la salud, higiene y factibilidades para urbanización que derivan en una mejor calidad de vida, aseguró el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil.



En una jornada de audiencias ciudadanas, el Edil dijo que esta Administración no descansará y atenderá en medida de lo posible las colonias rezagadas en infraestructura y servicios, objetivo para el cual cuenta el respaldo de un Cabildo responsable y sensible a las necesidades de la ciudadanía.



Además, afirmó que este gobierno es para las y los xalapeños y, como tal, la corrupción no será tolerada, compromiso gracias al cual hoy se cuenta con recursos para desarrollar diversas mejoras de la ciudad.



En este sentido, las y los vecinos presentes, reconocieron los trabajos desarrollados en las colonias Vasconcelos, Brisas del Río Sedeño, Félix Licona, El Moral, entre otras, así como la Vicente Guerrero, donde el colector pluvial cambió la vida de las personas, o la colonia Campo de Tiro, donde se mejora la infraestructura vial por una mejor conectividad.



Asistieron a la jornada, las regidoras Helen Sarmiento Jaén, María Guadalupe Márquez Leonardo y el regidor Daniel Fernández Carrión.