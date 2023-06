Valle de Chalco, Estado de México.- Las mujeres no pedimos más, pero tampoco pedimos menos, luchamos por la igualdad y por eso decimos que hay un susurro que va por todo el país que dice, es tiempo de mujeres’’, afirmó Claudia Sheinbaum en su tercera Asamblea Informativa de este domingo en el Estado de México, rumbo al proceso de definición de la Coordinación de la Defensa de la Transformación.



Frente a militantes y simpatizantes de Valle de Chalco, Sheinbaum Pardo cerró su séptimo día de actividades por toda la República Mexicana, asegurando que la continuidad de la 4T es pieza fundamental para seguir avanzado en favor de la igualdad sustantiva, con la cual se garantiza que hombres y mujeres gocen de una vida plena, feliz y en la que todos tengan las mismas oportunidades.



‘’Las mujeres no gobernamos solo para las mujeres, gobernamos para hombres y para mujeres, pero gobernamos con ojos y con rostro de mujer, con protección, con honestidad, mirando a la seguridad de las mujeres’’.



‘’El que las mujeres estemos en puestos públicos ayuda a que se conozca que las mujeres tenemos derecho a estar en todos los espacios, que somos personas y que nos merecemos igualdad’’, comentó. A su vez, celebró la victoria de la maestra Delfina Gómez como gobernadora electa del estado más poblado del país.



Por otra parte, Sheinbaum Pardo aseguró que la imperante necesidad de que la Cuarta Transformación se consolide en los próximos años no solo favorece a las mujeres, sino que su esencia hará que todos los mexicanos, sin importar su condición social puedan gozar de condiciones de vida con bienestar, lo cual solo se logra ayudando a quienes menos tienen a través de estrategias como la Austeridad Republicana, creada e implementada por todos los gobiernos de la 4T, pero en especial por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



‘’¿Qué quiere decir la Austeridad Republicana? Erradicar la corrupción, utilizar los recursos del pueblo para el pueblo, infraestructura para el desarrollo y apoyos sociales’’.



Finalmente, destacó que para lograr que la Austeridad Republicana continúe beneficiando a toda la ciudadanía desde el norte, hasta el sur del país, es vital defender la participación democrática de los mexicanos, quienes serán los encargados de elegir el siguiente paso para México a través de la encuesta nacional para elegir al coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación.



‘’Si siempre hemos luchado por la democracia, el proceso de sucesión para el 2024 tenía que hacerse con un proceso democrático’’, afirmó.



Al arranque de su Asamblea Informativa fue recibida con una ceremonia tradicional con copal de los pueblos originarios de la región, quienes a través de su dirigente Irma Vega aseguraron que Claudia Sheinbaum desde su visión como mujer, como madre, como abuela, como científica, como humanista, como luchadora social y como maestra logrará defender la Cuarta Transformación gracias a su profundo amor al pueblo de México.