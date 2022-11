Las fortalezas del peso mexicano ante el dólar

Tanto el peso mexicano como el real brasileño han superado a las naciones del G10 y otros mercados emergentes en 2022 a pesar de la fuerte apreciación del dólar estadounidense.



A finales de septiembre del presente año, el índice del dólar, que compara el dólar con un promedio ponderado de otras seis monedas, alcanzó un máximo en 20 años con 114 puntos. Pese a ello, a principios de octubre el real brasileño subió un 7,2 % frente al dólar en 2022 y el peso mexicano subió un 2,5 %.



El real brasileño comenzó 2022 en 5,5 por dólar, cayó a un mínimo de 4,6 en abril, pero volvió a 5,5 en agosto y desde entonces ha oscilado entre 5,0 y 5,5 por dólar. En tanto el peso mexicano ha sido aún más estable, alcanzando una tasa de 21,4 por dólar en febrero, pero cayendo a un mínimo de 19,5 en junio y rondando los 20 por dólar en otoño.



Si bien otras monedas latinoamericanas, como el nuevo sol peruano y el peso colombiano, no han obtenido ganancias netas frente al dólar este año, todavía se están desempeñando mejor que sus contrapartes de economías avanzadas como el euro, la libra esterlina y el yen japonés.



Una de las razones de la fortaleza relativa del real y el peso mexicano son las sólidas políticas del banco central que aumentaron agresivamente las tasas de interés internas en anticipación y en respuesta a las alzas de las tasas de interés de EE. UU. este año.



En junio de 2022, Oxford Business Group detalló cómo los mercados emergentes estaban mejor posicionados para manejar el desafío fiscal del aumento de las tasas de EE. UU. que en el pasado gracias a las medidas de política activa de los bancos centrales, mayores reservas de divisas y economías y relaciones comerciales más diversificadas.



El banco central de Brasil fue el más agresivo, implementando 12 aumentos consecutivos para impulsar su tasa del 2% en marzo de 2021 al 13,75% el mes pasado, pero ha señalado que detendrá estos movimientos luego de que los precios al consumidor registraran dos caídas mensuales consecutivas.



México también aumentó su tasa 5,25 puntos porcentuales desde junio de 2021, incluido un aumento de 0,75 puntos porcentuales el 29 de septiembre para llegar al 8,5%, ya que la inflación alcanzó un máximo de dos décadas en la primera mitad del mes.



En comparación, el valor del peso colombiano cayó después de que el banco central del país promulgara un aumento de tasas menor al esperado de 1 punto porcentual a fines de septiembre.



Las tasas de interés más altas en Brasil y México también han creado rendimientos más fuertes para los inversionistas en comparación con los rendimientos decrecientes de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que contribuye al desempeño positivo del real y el peso mexicano, tendencias que se espera que continúen.



Al estar a la vanguardia en términos de aumentos de las tasas de interés de EE. UU., ambos países han ayudado a proteger sus economías.



En un movimiento igualmente proactivo con un horizonte a largo plazo, el Banco central de México se prepara para lanzar bonos verdes y sustentables en línea con su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, según detalló Oxford Business Group la semana pasada.



El aumento de los precios mundiales de las materias primas tras la invasión rusa de Ucrania y la prohibición anunciada por la Unión Europea de las importaciones de petróleo por vía marítima de Rusia en junio abrió oportunidades para que los países latinoamericanos aumenten la producción y capturen la participación en el mercado mundial. Esto tuvo un impacto favorable en los principales países productores de petróleo como Brasil y México.



Los ingresos por exportaciones de petróleo crudo de la petrolera estatal mexicana Pemex aumentaron a 22.300 millones de dólares durante los primeros ocho meses de 2022, un aumento del 42 % con respecto al mismo período de 2021.



La decisión de la semana pasada de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras naciones líderes en la producción de petróleo, alianza conocida como OPEP+, de limitar la producción debería acelerar la tendencia de las economías desarrolladas que buscan seguridad de suministro en América Latina, aunque el recorte impedirá que México produzca más de 1,75 millones de barriles por día (bpd), después de que promedió 1,85 millones de bpd en agosto.



Mientras tanto, Brasil, que no es miembro de la OPEP, ha aumentado constantemente su producción de petróleo en los últimos años, y su producción de aproximadamente 3 millones de bpd contribuyó al primer superávit presupuestario del país desde 2013 en 2022.



Dado el aumento de las exportaciones de petróleo de Rusia a China, la participación de Brasil en las exportaciones al país, su mayor comprador, cayó un 36% en la primera mitad del año, pero aumentó las exportaciones a otros mercados, en particular a EE. UU. y España. Sus ingresos aumentaron un 30 % interanual a 19.300 millones de dólares en la primera mitad de 2022 gracias a los precios más altos del petróleo.



El país tiene como objetivo un aumento del 70 % en la producción de petróleo para fines de la década, y la empresa petrolera estatal Petrobras anunció el año pasado que invertiría $ 68 mil millones en su Plan Estratégico 2022-26 para cumplir con estos objetivos.



A medida que la guerra comercial entre EE. UU. y China y la pandemia de Covid-19 han alejado la fabricación de China, Brasil y México han atraído nuevas inversiones con miras a satisfacer la demanda en las economías desarrolladas cercanas.



El año pasado, muchos analistas predijeron que EE. UU. buscaría en América Latina para satisfacer sus necesidades de fabricación e importación más cerca de casa y, de hecho, el comercio ha aumentado.



Después de oscilar entre $ 30 mil millones y $ 35 mil millones en 2021, las importaciones mexicanas a los EE. UU. aumentaron a máximos históricos en 2022, con un rango de $ 37 mil millones a $ 41 mil millones. México se convirtió en el principal socio comercial de EE. UU. en agosto, con la exportación de computadoras, vehículos de pasajeros y autopartes a la cabeza.



China incluso ha tratado de invertir en instalaciones de fabricación en México para eludir los aranceles de EE. UU. y reducir los costos de envío a EE. UU. La inversión china en México aumentó de $154 millones en 2016 a $271 millones en 2017 y $420 millones en 2018 durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si bien se desaceleró en 2019 e incluso más durante la pandemia, la cifra alcanzó los 493 millones de dólares en 2021.



Mientras tanto, el comercio entre Brasil y EE. UU. alcanzó un récord de 42.700 millones de dólares en la primera mitad de 2022, un aumento del 43 % desde 2021, cuando los dos países tuvieron el mayor volumen comercial de la historia. El mes pasado, los países firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo que permite a las empresas brasileñas reconocidas lograr exportaciones más rápidas y evitar la burocracia.



La fortaleza de la moneda frente al dólar estadounidense es en la mayoría de los aspectos un desarrollo positivo, pero puede causar desafíos, ya que una desaceleración o recesión económica mundial también podría debilitar los precios de las materias primas, así como el real brasileño y el peso mexicano.



Esta preocupación es más pronunciada para México, cuya economía está intrincadamente ligada a la de Estados Unidos. Además, las remesas de EE. UU., que aumentaron durante la pandemia y se han mantenido fuertes en 2022, también disminuirían en tal escenario, reduciendo el flujo de dólares al país y debilitando el peso mexicano.



El turismo ha sido considerado otro componente clave del desempeño del peso mexicano, generando $16,500 millones de enero a julio de este año, un aumento del 65 % con respecto al mismo período de 2021. Sin embargo, los visitantes turísticos en general han disminuido en comparación con 2019, por lo que este sector ofrece potencial para un mayor crecimiento en el futuro.



Los riesgos de Brasil son más variados, pero la preocupación más inmediata es política. El real disfrutó de su semana de mejor desempeño en octubre desde fines de julio debido a un aumento en los precios del petróleo, aunque se espera volatilidad en las próximas semanas dada la incertidumbre actual en torno a las elecciones presidenciales, cuya ronda final está fijada para el 30 de octubre.



Otro riesgo importante para Brasil es su dependencia de China para las exportaciones. Entre los tres principales productos básicos de exportación de Brasil en 2020, China representó el 73,1% de las exportaciones de soja, el 70,1% del mineral de hierro y el 57,3% del petróleo.



Se espera que el crecimiento del PIB de China se modere del 8,1 % en 2021 a aproximadamente el 3,2 % en 2022 debido a la crisis del mercado inmobiliario y los bloqueos provocados por su política de cero covid-19, lo que subraya el impacto en cadena que una desaceleración en China podría tener en socios.Oxford Business Group