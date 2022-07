Las expresiones de apoyo a Higinio Martínez, son ejercicio democrático: Faustino de la Cruz

Ecatepec, Méx., a 15 de julio de 2022. El diputado local Faustino de la Cruz Pérez rechazó que exista división y una supuesta ’rebelión’ contra la dirigencia nacional de Morena, como lo informan versiones periodísticas, que solo confunden a la opinión pública; por el contrario, las manifestaciones de apoyo al senador Higinio Martínez, son parte de un ejercicio democrático como ciudadanos y militantes del partido.



’Estas versiones surgieron, luego de hacer público nuestro apoyo al senador, por parte de líderes regionales morenistas del Estado de México, como cualquier expresión más al interior del partido manifestamos nuestro apoyo, así como lo han hecho con otros aspirantes.



’Ya somos adultos y somos conscientes del trabajo y su capacidad para gobernar; pero nuestro respaldo, no significa una rebelión contra la dirigencia nacional’, enfatizó el legislador.



Faustino de la Cruz consideró que las versiones periódicas interpretan y magnifican las manifestaciones públicas de apoyo al senador, a quien consideran como el hombre capaz de dirigir el destino de la entidad mexiquense, y confunden a la opinión pública, justo en el último tramo de la contienda interna para elegir candidato para renovar la gubernatura, aunque previamente se pronunciaron por buscar el consenso y medir las capacidades de cada uno de los aspirantes.



En este contexto, el diputado puntualizó que no comparte las versiones que insisten en afirmar ’que existe una supuesta rebeldía entre morenistas’ que apoyan la candidatura de Higinio Martínez, pues están convencidos que el senador es la mejor propuesta para dirigir la transformación en el Estado de México rumbo a los comicios del 2023, y parece que estas expresiones de apoyo, pero algunos personajes las tratan de aprovechar para confundir a la opinión pública.



No obstante, mencionó que independientemente de quien resulte ganador de la contienda interna del partido, los morenistas mexiquenses están dispuestos a trabajar en unidad con la responsabilidad de servir al estado y desde luego al proyecto de Morena.



’Que nadie se extrañe de las muestras de apoyo público al senador, que forma parte de un ejercicio democrático y lamento que sean presentadas a la opinión pública como señales de una supuesta rebelión’, enfatizó el legislador.