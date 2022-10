Las acciones del presidente para frenar la inflación han sido un rotundo fracaso: Julen Rementería

Las acciones para frenar la inflación aplicadas por este gobierno, han sido un rotundo fracaso, los veracruzanos y el resto de los mexicanos deben prepararse para el aumento de precios que habrá a fin de año, pues, aunque Morena diga lo contrario, no se ve para cuando baje la inflación que está afectando a todas las familias, señaló el Coordinador de los y los Senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto.



’Dice el Presidente que la inflación ya topó el techo y que bajará en las próximas semanas, ojalá eso sea cierto, pero no se ve como, los analistas que estudian estos temas económicos no hay uno que diga que esto haya tocado techo o uno que diga que va a empezar a bajar más bien los pronósticos es de mantenerse en los récords que hoy tenemos’.



Aseguró que el plan presentado para bajar los precios de los 24 productos de la canasta básica durante seis meses fracasó, dado que la inflación en México se ha mantenido sin tregua desde el inicio de año y lamentó que el gobierno de la Cuarta Transformación no entiende que tiene que generar certeza para la inversión y creación de empleos, cosas que hoy no ofrece el país, lo cual genera las condiciones de inestabilidad y que provoca la inflación.



’El instituto nacional de precios al consumidor, la segunda semana alcanzó una inflación de 8.77 por ciento, es decir el país llegó a reportar una inflación que no se había visto en más de 20 años y se refleja más donde justo dicen que quieren ayudar más en la gente que menos tiene, en la gente que está más necesitada, porque los precios del gas siguen subiendo, ya vimos que en un año subió el gas de bienestar en 11 por ciento, así como la electricidad, el pan, tómate, tortillas, todo’.



Comentó que los más afectados en su economía familiar son los más pobres del país, dado que los perjudica directamente en sus bolsillos y en sus hogares.



En otro tenor, el legislador veracruzano, calificó de ridículo y absurdo la Consulta disfrazada de ’ejercicio participativo’, para preguntarle a la gente si quiere que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



’Es un debate que tenemos abierto, que queremos pugnar. Al final del día, creemos que la consulta no agravia al PAN, no agravia a los neoliberales, ni a los conservadores. Es un insulto, y una falta de respeto a la Constitución, a la hora de hacer esos ejercicios que más allá del costo, están realmente fuera de lo que debe ser necesario para abordar el tema de seguridad’.



Rementería del Puerto destacó que, Acción Nacional, no están en contra de las fuerzas armadas, para ellos total respeto y reconocimiento, sino están en contra de los caprichos presidenciales, y que este día se discutirá en comisiones unidas sobre el mismo dictamen que ya fue desechado.



’Hay una propuesta del parte del bloque de contención integrada por el PRI, PRD, MC, el Grupo Plural y el PAN, donde se hace una alternativa distinta donde se puede generar condiciones donde el Ejército y la Marina, sigan como está autorizado hasta el 24 y llegado ese momento se pueda valorar las condiciones para poderlo ampliar o no’.