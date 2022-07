Lamentable el estado en que se encuentra el sistema judicial del Edomex: Ariel Juárez

Cuautitlán, Méx.-El diputado Ariel Juárez Rodríguez, presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, tras la libertad por amnistía, de Alejandra Arriaga, esta tarde, a 7 años de estar encarcelada con una sentencia de 45 años, lamentó el actuar del sistema judicial del Estado de México y señaló que es muestra de lo mal que está, pues se comprobó que esta mujer violentada actuó en legítima defensa y cuestionó, así como Alejandra ¿cuántos casos más tenemos de gente que está encarcelada injustamente en los penales de la entidad?



El también integrante de la Comisión Especial de Amnistía aseguró, quien fuera encarcelada desde 2015, en el penal de Santiaguito, al ampararse en la amnistía, ahora que se reintegra a su seno familiar, es injusto, porque no hay un esquema de reinserción social, a lo largo del proceso de libertad por amnistía y comprobar su legítima defensa, no debería de tener antecedentes penales, porque será una traba más para conseguir empleo y de qué va a vivir.



Reiteró, cuántas personas están encarceladas por los vicios de procedimientos en las carpetas de investigación, de inicio tiene que ver la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México y, en segundo término, todo el esquema del proceso que deben llevar los presuntos culpables, dentro de ellos, la forma en que los jueces van aletargando las cosas, 7 años de su vida se la pasó encerrada para demostrar que era inocente y que actuó en legítima defensa ante la violencia intrafamiliar por más de 14 años.



Indicó, gran parte de esto, tiene que ver con la reforma que se está planteando desde el Poder Judicial, y mi propuesta ante el Magistrado presidente, Ricardo Sodi, que la Defensoría Pública deje de ser una instancia del gobierno estatal, y que pase a formar parte de este, porque habrá forma de poder llevar con más prontitud estos casos en los que la gente no cuenta con los recursos para pagar un abogado y acude a los abogados de oficio.



Es importante, agregó Ariel Juárez, que se le dé más celeridad a la comisión legislativa, para que se puedan apoyar a los presuntos culpables, en función de las propuestas que se hagan, incluso han planteado que se pueda integrar a la misma en las mesas de trabajo que se llevan en el Poder Judicial, para que desde ahí se puedan llevar los planteamientos de amnistía.



Enfatizó, que este caso obtención de la libertad por amnistía, habla del esquema judicial que tenemos tan mal, sobre todo en la fabricación de carpetas, o los malos procedimientos en la integración de la misma. Por ello, propuso que sean incluidos en las mesas de trabajo en el Poder Judicial y darle mayor celeridad.



En su oportunidad el fundador de PIDH, señaló que el presidente de la Comisión Especial de Amnistía, Sergio García ha bloqueado los trabajos de la misma, pero agradeció y reconoció el trabajo del Grupo Parlamentario de Morena, encabezado por el diputado Maurilio Hernández, quienes hicieron posible la Ley de Amnistía, que ha comenzado a generar una conciencia de libertades, no va a ser tan fácil, pero esperan que salgan los falsos culpables por delitos de alto impacto, ya propusieron las reformas a la Ley de Amnistía.



De acuerdo a Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, la libertad por amnistía de Alejandra, se logró, luego que permaneció desde el 2015 en prisión, al ser una mujer violentada, en situación de vulnerabilidad y discriminación, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).



El fundador de PIDH, José Humbertus Pérez Espinoza, indicó que se presentaron las bases, argumentación jurídica y los fundamentos convencionales para obtener la libertad de Alejandra Arriaga, quien vivió constantes agresiones por la violencia intrafamiliar, quien fuera su esposo, exmilitar retirado, la agredía por celos, la humillaba, la ofendía, la golpeaba y violentaba físicamente, sexual y psicológicamente. Y a quien esta tarde la recibieron sus familiares al exterior del penal.