Laboran más de siete horas para sofocar el incendio en una bodega en donde almacenaban PET en Texcoco

Tras laborar más de siete horas, bomberos y policías municipales de Texcoco trabajaron en forma coordinada para lograr sofocar incendio en la comunidad de Cuautlalpan, sin que se registraran personas lesionadas, solo daños materiales no cuantificados.



El director de Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, Miguel Ángel Martínez Reyes, informó que el incendio comenzó los primeros minutos de este día, y aunque se logró controlar y confinar el fuego para que no se propagara a otros predios, se continuó laborando para apagar el siniestro en su totalidad.



El incendio se registró en la calle en una bodega de 152 metros cuadrados, ubicada en la calle Alejandría, casi esquina con primero de mayo, en la colonia del trabajo, en donde las llamas que se alzaron varios metros iluminaron la madrugada de este viernes.



Alrededor de las 5:00 horas se logró tener el control del siniestro, aunque fue necesario solicitar a Obras Públicas el apoyo con una máquina retroexcavadora para la remoción de escombros y la extinción total del fuego, para prevenir el riesgo de reactivación.



El titular de Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, reconoció el trabajo coordinado con Seguridad Pública y Movilidad, quienes en todo momento les apoyaron manteniendo bajo resguardo la zona del incendio y evitar riesgos a la población.



Añadió que la instrucción de la presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas, ha sido que ambas direcciones trabajen en coordinación para la atención de situaciones de emergencia que se presenten en Texcoco.



Recordó a la ciudadanía que en esta temporada de calor, aumentan los riesgos de incendios, por lo que pidió a la ciudadanía revisar sus instalaciones eléctrica, no dejar aparatos conectados que se lleguen a sobrecalentar y provocar un incendio, no dejar veladoras o antorchas encendidas durante la noche y cerca de material flamable, ’es mejor prevenir que lamentar pérdidas materiales y humanas en un incendio’.