Buscando arremeter contra la candidata presidencial por Morena, la candidata del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez indicó que si no cuenta con patrimonio a los 60 años es porque es " bien güey".



Días después de haberse llevado a cabo el debate presidencial, Xóchitl Gálvez trató de responder al comentario de la candidata Claudia Sheinbaum, quien la señalaba de contar con una vivienda del cártel inmobiliario, criticó que a los 60 años la morenista no haya podido hacerse de un patrimonio.



"Sheinbaum me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto", expresó durante un encuentro con un grupo de mujeres en la Casa Club Bosque Real en Naucalpan.



Su comentario no pasó desapercibido en redes sociales, teniendo más de 70 mil publicaciones en X, siendo en su mayoría para criticar a la panista por su comentario de burla hacia las personas mayores de 60 años que no cuentan con una vivienda propia.