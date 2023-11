La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha concluido que no hay elementos que configuren plagio académico en los trabajos que las aspirantes presidenciales Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum presentaron en la casa de estudios para obtener el grado de licenciatura. Ambas políticas fueron señaladas de haber cometido plagio y sus casos fueron llevados ante la UNAM para que hiciera una investigación y emitiera un dictamen. La universidad ha comunicado sus resultados este viernes y ha puesto punto final a la polémica que envolvió a las aspirantes hace unas semanas.

A raíz de la polémica que envolvió a Gálvez, algunos usuarios de redes sociales y medios revisaron el trabajo de titulación de Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, el partido oficialista. Las publicaciones señalaban que Sheinbaum, una científica ambientalista con dos posgrados, no atribuyó a sus autores originales algunas fórmulas y párrafos en su tesis Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. La UNAM ha informado de que se solicitó una “opinión inicial” a la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, la instancia que tiene los instrumentos técnicos para el análisis de estos casos, sobre las posibles coincidencias de la tesis con otros textos. “Al respecto, se señala que no fueron halladas similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores en la tesis analizada”, ha señalado.

La abanderada morenista ha publicado momentos después un mensaje en X en el que cuestiona la actuación de la universidad. En primer lugar, ha dicho, ella no pidió que su tesis se sometiera a revisión. “Además, soy investigadora titular de la propia UNAM (con licencia), es decir se me ha evaluado múltiples veces por pares académicos y he dirigido cerca de 35 tesis dentro de la propia universidad”, ha anotado. Pero Sheinbaum también cuestionó que casa de estudios dejase pasar como cosa simple el plagio que sí hubo en el trabajo de Gálvez. “La segunda [preocupación], que es un poco más delicada, es que una institución académica asevere que la copia de una cita sin mencionarla no es plagio (cito textual el comunicado: ‘el dictamen solicita a la autora envíe las precisiones a las citas ausentes en su informe profesional’). Quiero a mi universidad, cuidémosla y respetémosla”, ha señalado.