Mientras la oposición insiste en que sea vendida Petróleos Mexicanos (Pemex), en el mes de febrero, Pemex llevó a cabo un proceso de 935,254 barriles diarios de crudo en sus seis refinerías nacionales. Esta cifra representó una disminución del 2% comparado con el mes anterior, pero un aumento del 16% en comparación con el año anterior.



La candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, declaró que en caso de ser la próxima presidenta está dispuesta a abrir el sector energético a la participación de la iniciativa privada, en particular en las empresas mexicanas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



En una entrevista con Bloomberg, la senadora panista consideró que las empresas estatales son ’pésimas’ para administrar el dinero, lo mismo que para ser productivas, por lo que, según ella, es mejor darle participación a la iniciativa privada. ’Hay que estudiar muy bien, no me gustaría hacer esa propuesta a lo güey pero si no tienes dinero para explorar sí te ayuda la inversión privada’, dijo.



Iniciando el gobierno de Enrique Peña Nieto la deuda subió de 63 mil 600 millones de dólares en 2013 a 76 mil 700 millones de dólares en 2014, aumentando un 20% en un año. Peña Nieto solicitó préstamos para Pemex por 46 mil 902 millones de dólares en un lapso de 6 años para supuestamente invertirlo en la empresa 21.4 millones de dólares diarios durante el sexenio. Sin embargo esto no sucedió y en vez de ello fue acabando de a poco la empresa, vendiendo a particulares, de forma irregular, dos plantas de hidrógeno por un monto de 85.5 millones de dólares, y que posteriormente Pemex tenía que pagar 407 millones de dólares a los particulares que adquirieron ambas plantas, porque se requieren para elaborar combustibles, de acuerdo con el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza.



El funcionario federal aseguró que el gobierno de Peña Nieto tenía la intención de vender todas las plantas de hidrógeno ubicadas en las seis refinerías del país, pero sólo lo hizo con las de Tula, Hidalgo, y Ciudad Madero, Tamaulipas.



Ahora la elaboración de todos los petrolíferos que reporta Pemex, que incluye a los combustibles automotrices, turbosinas, asfaltos y gases licuados, fue de 957,691 barriles diarios, gracias al crudo almacenado en el país. Con ello, se redujo en 4.21% en un mes, pero tuvo un aumento de 18% en un año, mientras que en una década es menor en 14.7%, pero en comparación con febrero del 2018 ha aumentado en 82.5 por ciento.



En febrero pasado, la elaboración de gasolinas no tuvo un retroceso mensual, sino un incremento de 0.9% al ubicarse en 310,356 barriles diarios, volumen superior en 19% al que tenía hace un año. En la última década, la elaboración de gasolinas es 23% menor, mientras que si se compara con la producción que reportó Pemex en febrero de 2018, el incremento es de 89 por ciento.



Derivado de las modificaciones y reemplazo de equipos que se llevan a cabo en las plantas, la producción de diésel, de 168,203 barriles diarios, bajó 13% en un mes, pero aumentó en 60% en comparación con el segundo mes del año pasado.



En tanto, la elaboración de combustóleo -que es una externalidad necesaria ante el aumento del uso de las refinerías- fue de 299,181 barriles por día, con lo que se redujo en 4% en un mes y en 1.9% en un año, aunque lleva un incremento de 42% en una década y es mayor en 83% que la que se reportó en febrero del último año de la administración pasada: 2018, en que reportó 163,227 barriles diarios en el segundo mes.



Gracias a un ligero aumento en los precios internacionales, puesto que Pemex no reporta sus costos de producción sino que toma la referencia del mercado estadounidense de Texas dado que importa 14% de las ventas internas de petrolíferos, el valor de estas ventas fue de 61,785 millones de pesos, lo que implicó un aumento de 5% en comparación con enero, aunque se reportó una caída anual de 7.5 por ciento.



El valor de estas ventas es 8% inferior al que se reportó hace una década y es prácticamente similar, 1.5% inferior, al que reportaron en febrero de 2018.



Cabe recordar que al cierre del 2024 Pemex prevé tener un volumen de producción de petróleo de 1.876 millones de barriles diarios de los hidrocarburos líquidos y condensados.



Este volumen significará el 97% de la producción nacional, ya que los privados que recibieron contratos para el desarrollo de campos llegarán a 58,000 barriles diarios, ya que cabe recordar que durante este sexenio no se llevaron a cabo rondas de licitación petrolera y se han devuelto parcial o totalmente 41 de los 111 contratos firmados.Con información de EL ECONOMISTA