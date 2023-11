La mañana de este 14 de noviembre la sesión del Congreso fue pausada en tres ocasiones derivado de diputados faltistas, de aquellos que pasan lista y luego se van, así como de aquellos que atienden otros asuntos ajenos a la legislación, los cuales son más de la mitad del total. Muchos de ellos volverán a pedir tu voto y por ello te vamos a decir quiénes son para que de una vez los vayas conociendo.



Pese a que de acuerdo con la Ley solamente se requiere la mitad más uno de los diputados para llevar a cabo la sesión, la ausencia de 14 de ellos -de un total de 30- provocó que ésta apenas se pudiera llevar a cabo, aunado a que no pocos de ellos se ausentaron por momentos a sabiendas de que sin su presencia no se podía continuar, provocando pausas que dilataron el supuesto acto solmene, demostrando su falta de compromiso con sus supuestos representados.





Los faltistas



Aunque las pasadas elecciones hicieron todo tipo de campañas para ganar el voto de la gente, hubo dos partidos de los que no asistió un solo diputado, por lo que se deberá pensar si en los próximos comicios es necesario darles un solo voto.



El primer caso es el del Verde Ecologista (PVEM), mismo que cuenta con los diputados María del Carmen Lozano Moreno y de Octavio Magaña Soto, quienes pese a pedir el voto, no se presentaron a laborar en el Congreso, dejando su bancada sin representación alguna. Pese a su irresponsabilidad, ambos estarían concentrados en chapulinear a otro cargo los próximos comicios.



El otro de los casos es el del Revolucionario Democrático (PRD), mismo que cuenta con Miguel Ángel Martínez Gómez, diputado al que también se le pegan las cobijas y se ausenta del legislativo local.



Pero también hay una lista de diputados faltistas cuya ausencia representa la mitad de la fuerza de sus bancadas, es decir, que no deberían merecer la confianza ciudadana en un futuro si vuelven a pedir el voto.



Son los casos de José Noé Hernández Bravo de Nueva Alianza (Panal) y de Rodrigo Castillo Martínez de Acción Nacional (PAN), quienes pese a que sus partidos cuentan con apenas dos legisladores, se darían el lujo de faltar al recinto para quedarse en sus casas a rascarse el ombligo.



En Regeneración Nacional (Morena) también se cuecen habas. Fortunato González Islas, Jorge Hernández Araus, José Antonio Hernández Vera, Adelfa Zúñiga Fuentes -quien llegó después- y Luis Ángel Tenorio Cruz son otros de los diputados que dejan a su partido con la mitad de representantes por andarse tomando vacaciones entre semana. El caso de Tenorio llama la atención porque además de ser plurinominal -nadie votó por él- es parte de la mesa directiva -quienes llevan a cabo las sesiones- y ni así se signó en asistir.



En el Partido del Trabajo (PT) sucede algo similar, pues Tania Váldez Cuéllar llegó tarde y Edgar Hernández Dañu no puede asistir al Congreso al ser procesado por presuntos delitos de posesión de armas y de delitos contra la salud.



Finalmente en el Grupo Plural Independiente (GPI) Citlalli Jaramillo Ramírez y Alejandro Enciso Arellano encontraron algo más importante qué hacer que presentarse a laborar. Aquí llama el caso de Jaqueline Sosa Jiménez a quien se le cataloga de ausente, pues una vez que pasa lista, no vuelve a regresar a la sesión, únicamente diciendo “presente” en un principio para así poder conservar su dieta sin descuento alguno, es decir, simulando.



La sesión de la vergüenza



La sesión que debió comenzar a las 11 de la mañana, tuvo que retrasar su pase de lista hasta después del cuarto de hora. Pese a ello, la misma no pudo iniciar porque sólo había 13 diputados al momento de realizar el pase de lista.



Cinco minutos después de haberse declarado un receso, se apersonaron otros 3 diputados, alcanzado el quórum mínimo para que se llevase a cabo el proceso legislativo, es decir, que sólo había 16 diputados de los 30 que cobran en el Congreso.



No transcurrieron ni diez minutos que, durante la lectura de Adelaida Muñoz, se tuvo que decretar el segundo receso al no haber quórum mínimo.



Y es que a sabiendas de que apenas y cumplían con la normativa, Rocío Jaqueline Sosa se ausentó para ya no regresar a la sesión, en tanto Pontigo y Leines ya se habían levantado también.



En el caso del presidente la Junta de Gobierno y actual representante del Poder Legislativo, no fueron pocas las veces en las que por una supuesta llamada telefónica o bien porque le llamaba personal del Congreso, dejó su asiento vacío, poniendo como ejemplo al resto de diputados la falta de seriedad en su labor.



La vergüenza fue doble porque Leines Medécigo encima invitó a alumnos de 3ro de secundaria de Henry Wallon así como al Seminario de San José, quienes visitaron de Tulancingo, llevándose los jóvenes la peor impresión de los legisladores locales. “Conoce tu Congreso” les enseñó que se puede llegar a diputado sin ser votado y que se puede cobrar incluso sin asistir al Congreso, como es el caso de 3 legisladores, encima de que también se puede pasar lista y después irse a dormir a su casa sin que haya mayor repercusión.



La misma Lisset Marcelino fue llamada a tomar su asiento para continuar la sesión, pues andaba platicando, completando los lamentables ejemplos que dieron a los estudiantes.



Al haber transcurrido una hora, ya había dos diputados más, aunque lejos de que se asegurara una sesión sin pausas, pareciera que provocó que tuvieran mayor libertad para seguir ausentándose de sus lugares de trabajo.



Alrededor de las 12:30, mientras Timoteo López daba lectura, Leines y Adelfa se volvieron a ausentar, lo que sumado a la ausencia permanente de Sosa, provocó el tercer y último receso.



Antes, Macotela tuvo que dar lectura a un pronunciamiento ante la ausencia de Leines, pues de 48 horas laborales que componen la semana, para usar su tiempo en actividades distintas a las que les confiere su cargo no son pocos los diputados que quieren atender a la ciudadanía exactamente durante el transcurso de las sesiones.



La falta de compromiso en “La casa de la ausencia”, anteriormente del pueblo, provocó los reclamos de Adelaida, Macotela, Lisset y hasta Érika Rodríguez.



La cereza en el pastel la pusieron Adelfa y Timoteo, pues para “defender” a sus compañeros, revelaron que en lugar de ser exhibidos por sus faltas, donde por momentos dejaron al Congreso con menos de la mitad de sus diputados, deberían preocuparse por asistir también a comisiones, pues algunas de ellas no llevarían ni una sola sesión en lo que va del año, lo que lejos de ser un argumento en su defensa, reveló que si no tiene seriedad cuando se les ve, mucho menos cuando no están a la vista, lo que entierra a la legislatura como una de las peores -o la peor- que haya tenido el Congreso de Hidalgo.