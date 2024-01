La mitad de las llamadas a la mega farmacia, son "mudas"

Recientemente el director de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Jens Pedro Lohmann Iturburu, informó que en 14 días la mega farmacia recibió miles de llamadas, de las cuales la mitad fueron "mudas".



De acuerdo con Jens Pedro Lohmann, entre el 29 de diciembre y 12 de enero, la mega farmacia recibió 12mil 541 llamadas, de las cuales 6 mil 507 (51.8%) no tuvieron interacción, fueron "mudas", 4mil 69 corresponden a llamadas sin receta o con información insuficiente, 1mil 252 llamadas informativas, 587 llamadas corresponden a de seguimiento a folio y 126 fueron llamadas mal intencionadas



’Estamos atendiendo 523 folios, de esos 523 folios tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir entre las instituciones o se está planeando la ruta tenemos, 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas’, indicó.



El director de Birmex ha comunicado que la Mega Farmacia dispone de 2,465,975 piezas de medicamentos, con un valor superior a 119 mil millones de pesos. Se ha destacado la coordinación con instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE y IMSS-Bienestar, las cuales coinciden en que la Mega Farmacia debería contar con 1,190 tipos de medicamentos para cubrir la demanda en el país.



La Megafarmacia opera las 24 horas del día, todos los días del año, y el contacto se realiza por vía telefónica al 55-95-00-09-11 para solicitar medicamentos que no se hayan entregado en las instituciones médicas correspondientes, como el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar.



En los últimos días varios medios de comunicación publicaron que existía un desabasto de medicamento además de que aseveraban que sólo el 5% de las llamadas contaban con un folio. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que parte de los ataques contra su gobierno responden a que en esta administración impidieron que siguieran beneficiando a unas cuantas empresas vinculadas con políticos.



’Esto que estamos viendo es el origen de todos los ataques en contra del gobierno y la campaña para mostrar de que no hay medicamentos y de que no está funcionando el sistema de salud, que era mejor antes porque 10 empresas vinculadas a políticos vendían el 80% de todo lo que compraba el gobierno, 10 empresas ni siquiera en laboratorios’, indicó.Con información de NMÁS | INFOBAE | DIARIO DE CONFIANZA