En una investigación realizada por la consultora Gallup, indican que resultaría más efectiva la jornada laboral de 5 días a la semana, siendo el mejor esquema de trabajo por sus resultados en compromiso y agotamiento de la fuerza de trabajo.



De acuerdo con la consultora, los trabajadores que laboran 5 días a la semana muestran mayor compromiso en su trabajo y menores niveles de agotamiento.



Según el informe, el 23% de las personas que trabajan cinco días a la semana se consideran "activamente desconectadas" de su trabajo. Sin embargo, esta proporción se eleva al 28% para aquellos que trabajan seis días a la semana.



Aunque aquellos con semanas laborales de cuatro días experimentan la menor desconexión activa, no disfrutan de un mayor bienestar en comparación con aquellos que trabajan cinco días a la semana. Además, revelaron índices más altos de agotamiento en comparación con los empleados que trabajan cinco días a la semana.



En términos de bienestar próspero, la semana laboral de cinco días supera a la de cuatro días, con un 57% contra un 49% de los empleados, respectivamente. Esto sugiere que las personas que tienen dos días de descanso semanales tienen más posibilidades de experimentar un bienestar sostenible. Este análisis fue compartido por Jim Harter, el científico en jefe de Workplace de Gallup.



’El verdadero problema es que la mayoría de los empleados están mal administrados. A nivel mundial, casi ocho de cada 10 empleados no están comprometidos o no están activamente comprometidos en el trabajo’, dice Jim Harter.



Si bien influyen significativamente los puntos anteriormente mencionados, el análisis recalca que mejorar de la experiencia en el lugar de trabajo tiene un impacto mayor en el bienestar de las personas.



’Si en lugar de acortar la semana laboral, los empleadores se concentraran en mejorar la calidad de la experiencia laboral, podrían casi triplicar la influencia positiva en la vida de sus empleados’, señala.



Actualmente en México realizarán nuevamente los foros de parlamento para discutir la reforma constitucional la cual plantea una jornada laboral de 5 días y dos de descanso, reduciendo de 48 a 40 horas laborales a la semana. Si bien el dictamen ya fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, aún no ha sido puesto en el pleno.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve realizar una disminución de la jornada laboral sin reducir sueldos, de manera gradual y con diálogo social.



En otros países de Latinoamérica ya implementaron el esquema de cuatro días laborales, como es el caso de Chile y Colombia para modificar este año el número de horas, en tanto República Dominicana impulsa un experimento para un esquema de 35 horas laborales a la semana.Con información de EL FINANCIERO