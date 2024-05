La inconfesable alianza del PRI y el PT en Hidalgo

El enemigo de mi enemigo es mi aliado, reza el dicho popular mediante el cual se justifican los acercamientos y reuniones inconfesables entre las dirigencias del PRI y del PT, con acuerdos no menos indignos, mediante los cuales se estarían jugando el todo por el todo para tratar de minimizar la catástrofe electoral que se materializará en menos de 3 semanas.



El problema está en que incluso si cumplieran los acuerdos (ninguno de estos bandos es conocido precisamente por cumplir su palabra), los números siguen sin alcanzarles de acuerdo con las mediciones más justas -y hasta optimistas- sobre su alianza política.



Mediante los datos de la encuesta de Parametría, recordada por ser la más precisa y puntual en los últimos comicios celebrados en Hidalgo, donde su error en estimación fue de menos de un punto porcentual, planteamos el ’mejor escenario’ para la alianza Viggiano-Sosa.







El PRI quiere que la Sosa Nostra mueva sus estructuras a favor de Francisco Olvera, Benjamín Rico y Montcerrat Hernández. A cambio, lo que queda del PRI haría lo propio para favorecer a Adolfo Pontigo, Salvador Sosa, Noemí Zitle, Fortunato González e Isabel Alfaro.



Siendo generosos -y hasta ingenuos-, podríamos pensar que los operadores tienen la capacidad de movilizar hasta la mitad del voto con el que ya cuentan mediante sus estructuras, incluso si el acuerdo no se del conocimiento popular y si públicamente nadie declina a favor del personaje con el que supuestamente compite.



Omitimos también el hecho de que un petista preferiría regresar a Morena antes que apoyar al PRI, así como que los priistas tampoco recibirían con los brazos abiertos la propuesta de impulsar un perfil de la Sosa Nostra.



Pues incluso en ese escenario, aún aliados, pierden y por paliza.



No hay candidato del PRI, entre los mencionados, que no pierda por dos dígitos ante Morena incluso con el apoyo del Grupo Universidad.



Y del lado del PT, 4 de sus 5 propuestas perderían por entre 24 y 48 puntos.



La única propuesta viable para librar un acuerdo así sería la de la candidata a diputada federal en Tulancingo bajo un escenario ideal -e idealizado-… aunque regresando a la realidad, es prácticamente imposible, incluso si así lo acuerdan las dirigencias, que muevan gran parte de los convencidos a votar por su partido para que lo hagan por otro en este momento. Sería un plan de perdedores hecho para otros perdedores.



Es así que en los próximos comicios, que están a menos de 3 semanas de ser celebrados, las sendas derrotas que enfrentarán volverán a colocar a cada una de estas fuerzas en su respectivo lugar.



Sin embargo, la simulación sí que les será redituable.



Porque empequeñecidos, ninguneados, el PRI de Viggiano, uno de rémoras que aglutina a impresentables, improvisados y prescindibles, podrá prolongar la agonía de perder todo en cuanto compita gracias a un Grupo Universidad que en el futuro próximo tendrá a sus “líderes” más representativos -en realidad sólo tienen uno- tras las rejas y a sus operadores reducidos a lo que siempre fueron, aficionados con mentalidad ochentera que subsisten gracias a la ordeña de la UAEH.



Y es que allí, cuando se junten la necesidad con el hambre, los interlocutores Francisco Olvera, Menes Llaguno y Carlos García sentarán las bases para candidatear a Viggiano para la próxima gubernatura, siempre que los legisladores favorezcan el presupuesto universitario claro está.



Se vienen los tiempos en que los inalcanzables, los que creían estar hechos a mano, mendiguen el apoyo que nunca dieron y se vuelvan tan intrascendentes para la vida pública como ya lo son ahora, aún si no se han dado cuenta.