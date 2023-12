La Confederación Brasileña de Fútbol vive unas semanas convulsas después de la salida de su presidente, Ednaldo Rodrigues y las elecciones que se deben realizar para elegir a su sucesor. En relación a esta votación la FIFA ha sido muy rotunda por medio de una carta en la que se afirma que si la CBF celebra elecciones sin la aprobación de la FIFA y la CONMEBOL, sufrirá un procesamiento y una eventual suspensión.

“Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero para reunirse con las respectivas partes interesadas y examinar la situación actual y trabajar conjuntamente para encontrar una solución al actual estado de cosas con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y su autonomía”, reza la carta enviada a la CBF.



“La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión”, añade.