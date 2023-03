La transformación del país requiere verdaderos representantes emanados del pueblo: Abraham Mendoza

Abraham Mendoza Zenteno, delegado de los programas del Bienestar en Hidalgo, no rehuyó a la pregunta sobre los escenarios planteados por las encuestadoras que lo colocan arriba en las preferencias ciudadanas, argumentando que se está capacitando para ello y que para ganar dicho derecho político realiza sus funciones lo mejor posible, dejando en la población la decisión de si su nombre aparecerá en las urnas el año próximo, esperando que sea respetada dicha voluntad por las cúpulas.



Y es que tanto las encuestadoras Rubrum como Massive Caller lo colocan como el mejor posicionado para aspirar a un escaño en el Senado para las elecciones de 2024 junto con la actual senadora María Merced González, la cual sería la fórmula a contender si se respeta la decisión del pueblo para la causa morenista en Hidalgo.







Los estudios corresponden a encuestas de opinión de febrero y marzo de este año donde se aprecia que la fórmula que encabece a la alianza morenista obtendrá la victoria sobre cualquier otra contra la que compitan.



“Tengo la plena convicción de que lo más importante para el país es la transformación del mismo. Hemos luchado y seguimos haciéndolo aún en nuestro trabajo, que dicho sea de paso lo hacemos de forma apasionada. Lo más importante es darle el poder as la gente. La gente pone a uno en el lugar donde debe estar. Tengo plena confianza porque conozco los valores y principios que rigen al movimiento al que pertenecemos, tengo confianza en que la voluntad de la gente sea tomada en cuenta y si esta voluntad es para que su servidor aparezca en las boletas del 2024, ella demanda y decide. Nos estamos capacitando por cumplir con todo en su momento, no hay evasivas al respecto pero no estamos en eso, tenemos un trabajo que desempeñar. Lo que en estos tiempos de transformación debe prevalecer y garantizarse para quienes nos representen debe ser su trabajo, su empatía, su trabajo a nivel del suelo”, dijo Abraham Mendoza.



Agregó que la 4T no es un movimiento para tener representantes de las cúpulas sino para tener verdaderos representantes de la población.



“Les quiero plantear algo. Yo estoy muy molesto porque se hayan pedido las radiofrecuencias de varias radiodifusoras. A donde he ido ese ha sido un reclamo generalizado. El Ifetel tiene una gran responsabilidad y un pendiente con el pueblo de Hidalgo. Tienen que devolverle esas frecuencias aunque sea el gobierno estatal el administrador.



¿Qué debe de hacer cualquiera que quiera hacer algo? ser un verdadero representante de las causas de la gente. Mi encargo es atender las funciones de Bienestar, pero sí les comento que son cosas que yo he palpado en varios lugares, porque en las diferentes zonas, las únicas frecuencias en lengua materna eran esas. Cuando uno platica con la gente nos dicen que era la forma en la que se mantienen los haberes históricos y de su lengua. Si lo analizamos en el amplio sentido (la pérdida de radiofrecuencias) significa un desconocimiento pleno de las culturas de nuestro país, son un instrumento para que perduren nuestras lenguas. Violentaron los derechos de la gente. El gobernador Julio Menchaca tengo conocimiento que está haciendo lo propio, está buscando la forma de recuperarlas, pero desde mi punto de vista debe de haber una insurrección, el Ifetel no tiene por qué hacernos esto”.