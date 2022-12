La Selección de Ecuador hace historia y vence a Qatar en el partido inaugural del Mundial

Deportes Internacional › México C. Trujillo › Infover Noticias

Pocos minutos después de la amargura del gol anulado llegaría la alegría para la selección de Ecuador. El cuadro de Gustavo Alfaro continuó con su idea ofensiva y el premio no tardaría en llegar antes de los 15 minutos.



Un pase de Michael Estrada filtrado encontró a Enner Valencia en el área, nuestro goleador histórico corrió y sacó un enganche para eludir al arquero, quien no encontró otra forma de frenarlo más que con falta.



Tras segundos de suspenso, el árbitro dictaminó penal. Al cobro fue Enner Valencia, quien nuevamente tenía la presión encima de la sequía, con mucha calma definió a la derecha para poner el 1-0.



Ecuador es dominador del encuentro y con jugadas de Mendez, Plata, Ibarra, Estrada, los laterales y extremos siguen acercándose con peligro para poner el 2-0. Sin duda el hermetismo y nerviosismo del partido se fueron disipando.



Ecuador no se conformó con el primer tanto del partido y rápidamente fue a buscar otro tanto. La Selección de Ecuador se encontró el segundo tanto con un gran cabezazo de Enner Valencia en el área. Ese gol terminó por liquidar una reacción de Qatar.



Para la segunda mitad, Ecuador salió un poco más tranquilo y a administrar la ventaja del primer tiempo. Gustavo Alfato también le dio minutos a otros jugadores como Jeremy Sarmiento y también José Cifuentes, quien se esperaba que sea titular.





Con esta victoria, Ecuador pasa a liderar el grupo A del mundial con 3 puntos. El equipo nacional encontró una victoria clave para empezar a soñar con entrar a los octavos de final, además, también hizo historia por ser el primer en vencer al anfitrión en un partido inaugural.