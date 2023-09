La que juró desaparecer al PRI, hoy se entrega a Alito por haber operado para su candidatura

Atrás quedó esa Xóchitl Gálvez que denunciaba al Revolucionario Institucional (PRI) como el partido de los corruptos, de la mafia, de los traidores y de los ladrones, esa que decía que los iba a desterrar y que nunca iba a estar de su lado. La que golpeaba piñatas con las siglas del tricolor diciendo ’Me los voy a chingar’… esa Xóchitl ya no existe y en su lugar se encuentra la que buscó a Alito Moreno para que este a su vez convenciera a Claudio X. de abanderar ella el proyecto del Frente.



Desde su visita previa a las instalaciones del PRI ya había tirado la máscara. Pidió borrón y cuenta nueva, se dijo respetuosa del partido e incluso reveló que su padre -del que reniega según la campaña-, trabajó para el padre de la senadora priista Nuvia Mayorga y que ’murió siendo priista de hueso colorado’, usando su memoria para llevarse el aplauso de los allí presentes.





Ahora, en medio de exgobernadores y liderazgos priistas, algunos de ellos acusados de represión y corrupción, y entre gritos de “¡Presidenta!”, la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz recibió con agradecimientos el respaldo del PRI, que este viernes le organizó un evento en su sede nacional al que acudió la cúpula de esta fuerza política.



“Para mí es muy importante reconocer a los partidos políticos: el PRI, en primer lugar, al PAN y al PRD que hayan abierto este proceso a los ciudadanos, es muy importante reconocerlo porque sin eso yo no estaría aquí, yo no tenía ningún posibilidad de encabezar este Frente Amplio porque no he tenido una militancia con un partido”, dijo Gálvez, quien aún no ha renunciado a su escaño plurinominal otorgado por el PRD pero que luego se le permitió permanecer con el PAN, partido que además la llevó a gobernar la alcaldía Miguel Hidalgo y con el que participó durante el gobierno de Vicente Fox Quesada.



“Algo que voy a reconocer del PRI, es que sí forman a su gente”, dijo la Senadora del PAN, pero que llegó como plurinominal del PRD.



La Senadora, acompañada está tarde por el panista Santiago Creel, habló de su pasado como directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, reiteró su origen de una comunidad indígena y su respaldo al PRI



“[En esa época] nadie se quejó porque yo discriminara a algún Gobernador del PRI”, expuso.



La exalcaldesa de Miguel Hidalgo ha sido denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la República porque mientras ejerció ese cargo en la Ciudad de México las empresas de su familia se beneficiaron con millones de pesos en contratos. Uno de esos negocios es dirigido por su hija, a quien hoy invitó a subir al templete porque, aseguró, su trabajo “es por los jóvenes”.



Alejandro Moreno también fue recibido entre porras. El dirigente priista coreó con el puño en alto los gritos de “¡Presidenta!, ¡Presidenta!” dedicados a la Senadora del PAN.



Moreno Cárdenas, quien desde el año pasado suma críticas a su gestión de militantes, exgobernadores y exdirigentes priistas, por ser el dirigente más perdedor en la historia del PRI, pidió a la militancia cerrar filas. “Hoy veo al priismo que se entrega a ti, no te van a fallar”, mencionó.



Alejandro Moreno aseguró que conoció a Xóchitl Gálvez hace tres o cuatro meses –antes de iniciar el proceso de selección del Frente Amplio– porque ella lo buscó en el partido. De acuerdo con esta versión, ella le dio su palabra y el planteó hacer un acuerdo “para construir juntos”.



“Se van a decir muchas cosas de mí en los próximos días, pero les digo a los ojos, tengan la certeza de que nunca me he robado un peso”, expuso esta tarde Gálvez Ruiz desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.



Xóchitl Gálvez Ruiz, quien ha hecho carrera en Acción Nacional, renegó por muchos años del PRI. Hay imágenes y declaraciones de ella insultando a ese partido que ahora la arropa. Una, bien presente ahora en las redes sociales, es donde la política hidalguense rompe una piñata con las siglas del tricolor, mientras presume que el eslogan “ya llegó, ya está aquí, la que va a chingar al PRI”.