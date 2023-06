La próxima vez que venga a Chiautla será como gobernadora del Estado de México: Alejandra Del Moral

Ya nos conocemos, somos viejos conocidos y la próxima vez que venga a Chiautla será como gobernadora del Estado de México, expresó la abanderada del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra Del Moral Vela, durante su visita al municipio de Chiautla.



La candidata de la coalición Va por el Estado de México, agradeció la presencia de los expresidentes de este municipio, a los partidos que la respaldan y sobre todo a los ciudadanos que no militan en ningún partido pero que tienen confianza en ella para que al Estado de México, le vaya mejor.



Del Moral Vela, señaló a los cientos de chiautlenses que todos tienen una misión y esa es ganarle a Morena la gubernatura del Estado de México.



’Unidas y unidos vamos a conseguir el triunfo en el Estado de México’, agregó la candidata tricolor.



También agregó, que este 4 de junio se está jugando la libertad, el futuro de nuestros hijos, seguridad, el Edomex, democracia, el futuro de México.



’ Hoy vengo aquí a Chiautla a decirles que sólo con unidad vamos a poder derrotar a Morena’, que no hay municipio pequeño y haciendo lo que nos toca vamos a defender el territorio mexiquense’.



Alejandra Del Moral, señaló que en los municipios donde gobierna Morena, existe inseguridad, delincuencia, corrupción y pobreza, fíjense cómo está Zacatecas, Tamaulipas y Colima’.



De igual forma, la candidata subrayó que el Edomex es sagrado y no se toca, por ello recalcó que el Estado de México se cuida y se defiende con alma, cuerpo, corazón y vida para cuidar a las familias.