La primera gran inversión anunciada por el Gobierno de la 4T es una realidad y llegó a Veracruz

Veracruz, Ver.,El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio la bienvenida a la Fábrica de Café de Nestlé que ha significado una derrama de 340 millones de dólares en el sur-sureste mexicano en beneficio de casi cien mil productores; en el acto de inauguración, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo por el inicio de esta nueva etapa en Veracruz.



Asimismo, le extendió su felicitación por el éxito de la reciente gira a Estados Unidos, siendo éste el primer evento público posterior a ello. ’Estamos muy contentos con esas gestiones porque tenemos muchos compatriotas allá; desde aquí un abrazo a todos ellos’.

Al respecto, el mandatario nacional celebró que la primera inversión anunciada en este Gobierno sea una realidad, mientras citó la llegada de Constellation Brands y el compromiso de obtener otros 40 mil mdd para el sector energético vía EUA y Canadá, para la misma región.



“Es evidente la crisis económica mundial, pero aun con ello México está considerado como un país de oportunidades; estamos recibiendo Inversión Extranjera Directa como nunca”, afirmó convencido de que no ha habido depreciación de nuestra moneda y que así lo consigna _The New York Times_.