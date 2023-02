La precandidata priista invitó a los delegados del PRI a acompañarla a Texcoco el próximo domingo, porque ’el Estado de México es de todos y vamos a ir a donde tengamos que ir para defenderlo’.



Hoy vengo a pedirles con toda humildad y con todo el corazón que me acompañen, los que son delegados que me acompañen el 12 de febrero que es domingo, a la convención que va a ser en Texcoco’, dijo.



’Hoy para mí es muy importante que todas y todos nos quedemos con el compromiso firme, porque terminamos el domingo esta precampaña y después empezamos el tiro, el tiro de a de veras, que es la constitucional’, puntualizó.



Al reunirse con militantes de Sultepec y Almoloya de Alquisiras, Del Moral Vela llamó a ir por todas y todos los priistas.



’Que ninguno se nos quede, y si hay alguien enojado vayamos a ofrecer una disculpa, porque la humildad también pasa por la valentía’, apuntó.



Exhortó a no olvidar que el Revolucionario Institucional es el partido que ha sido protagonista de la historia del Estado de México y ha trabajado junto con millones de mexiquenses para construirlo.



Del Moral Vela dejó en claro que los priistas no dejarán que se destruya, en un abrir y cerrar de ojos, por capricho o por querer enquistar una ideología política, lo que generaciones de mexiquenses han logrado construir. ’Eso es lo que tenemos que llevarnos el día de hoy’, expresó.