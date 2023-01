La precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México se reunió con la militancia tricolor de Axapusco y Tepetlaoxtoc._

La precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, enfatizó que los militantes del tricolor no caerán en juegos sucios ni en descalificaciones.



’Quiero pedirles que me acompañen, que me acompañen en el trabajo; que me acompañen en la batalla; que me acompañen en el acercamiento con la gente’, llamó a la militancia en Tepetlaoxtoc.



Del Moral Vela, quien también se reunió con militantes de Axapusco, señaló que el PRI ha demostrado que puede, que quiere y que tiene con qué y reiteró que los priistas mexiquenses siempre van hacia adelante y nunca se rajan, porque son mujeres y hombres valientes que saben enfrentar las dificultades y salen airosos de ellas.



’Demostramos que el PRI puede, el PRI quiere y el PRI tiene con que’, expresó.



La precandidata tricolor destacó que el del PRI es un proyecto que no divide, sino que une, y no hay duda de que, cuando la causa y la meta es ayudar a la gente como una convicción y no como tema ideológico, es porque se están haciendo bien las cosas.



’Hoy me estoy reuniendo con priistas y esta precampaña para mí es muy importante porque nosotros no buscamos ni divisiones ni confrontaciones, no queremos dividir al Estado de México, todos los mexiquenses podemos vivir en esta tierra con diferencia de pensamiento, pero no nos queremos divididos’, finalizó.