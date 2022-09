La lluvia suspendió el béisbol; Los 42 y Bozziere, en veremos

Córdoba, Ver. - Definitivamente no hubo béisbol por la lluvia y el duelo de esta tarde en el aviación uno, está en veremos, quizá habrá que esperar una semana para definir el segundo duelo del playoff final del grupo cuatro de la Liga Cordobesa.



Éste sábado no hubo pelota, por lo que el primero del playoff final entre Cañeros CNPR y Coletos programado para las 15 horas en el Salomé Barojas quedó suspendido, lo mismo que el duelo en el campo dos o Mario Toche Peláez.



Para este domingo, está programado la reanudación del segundo del playoff final entre Los 42 y Bozziere, el cual se encuentra en la novena entrada.



Bozziere que ganó el primero de la serie, está ganando el segundo 11 carreras a 7, el partido está en la parte baja de la novena entrada, pero Los 42, tienen casa llena, no hay out y el bateador en turno tiene cuenta de dos bolas y cero strike.



Si Los 42 le dan la vuelta a la pizarra, emparejan el playoff y habrá un tercer duelo, el cual se llevaría a cabo 30 minutos después en el mismo escenario; si Bozzier saca los tres outs y mantiene la ventaja, es campeón. Tláloc tiene la palabra.