La impunidad de Monreal: son "sus cuates" quienes investigan fraude de libros

Hace un mes dieron orden a la Contraloría Interna del Senado para que investigaran la falsificación de firmas de al menos dos senadores para autorizar compras de libros de Ricardo Monreal, sin embargo, el caso ha quedado en manos de dos personas cercanas al presidente de la Jucopo, lo que ha generado ciertas dudas sobre la transparencia de la investigación.



El 13 de marzo, la periodista Paola Macuitl Gallardo del medio Ambas Manos, preguntó al Senador Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, sobre si había pedido una investigación sobre la falsificación de firmas en documentos para la compra de libros con dinero del Senado.



El Senador confirmó que había solicitado a la Contraloría Interna la investigación correspondiente a través de un oficio, luego de recibir una petición de los senadores Higinio Martínez e Imelda Castro Castro.



De acuerdo con la información de SinEmbargo, se utilizaron cinco solicitudes con firmas falsas para aprobar la compra de 12 mil 300 ejemplares por un total de 4 millones 290 mil 933 pesos.



En Puebla, Armenta no quiso dar una postura al respecto debido a que no era perito y señaló que sería la Contraloría quien actúe en consecuencia contra aquellos involucrados.



Sin embargo, semanas después, el 5 de abril, el Senador llevó la promoción de sus libros, los cuales fueron impresos con fondos del Senado, al recinto legislativo. Antes, solo hacía publicidad en bardas.



’Estoy en mi derecho de promoción. Qué bueno que se promueva la lectura, ahora resulta que es una ofensa. Qué barbaridad […] Que digan que es incorrecto promover un libro sobre ‘la pandemia de los edulcorantes’. Deberían ofrecer disculpas. Los libros no se venden, es gratuito […] ¿Qué mal hago a quien se ofende? ¿Qué daño hago? […] Yo voy a seguir poniendo mis libros hasta que me impugnen o desacato porque no los voy a retirar’.



Esa es la posición de Armenta, que es el primer funcionario, por su papel como Presidente de la Mesa Directiva, que puede garantizar que se investigue la falsificación en la que está inmiscuido su compañero más cercano dentro de Morena, partido al que llegó en 2018 luego de militar desde 1990 en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



El segundo funcionario es el Contralor Interno, quien desde los primeros días de marzo —según lo que aseguró Armenta— investiga la falsificación de firmas. Sin embargo, Andrés Lozano Lozano, el que ocupa ese puesto, es un viejo compañero de partido de Monreal.



El contralor interno del Senado, Andrés Lozano, es el encargado de llevar a cabo la investigación desde principios de marzo, pero algunos señalan que su cercanía con Monreal y su pasado en el partido PRD podrían interferir en la objetividad de la investigación.



Lozano ha negado cualquier implicación en el caso de la discoteca News Divine, donde murieron 12 jóvenes en 2007, y ha abandonado una conferencia de prensa recientemente por las preguntas de los periodistas.



Pero en 2015 se afilió a Morena y en 2018 el partido le asignó la defensa del voto en Querétaro. Las fotografías que hay de las actividades de ese entonces las compartió Ricardo Monreal quien resalta la presencia del ’Lic. Andrés Lozano’.



Lozano Lozano tiene una cuenta de Twitter poco activa, con solo cuatro fotografías, una de ellas felicitando a Ricardo Monreal en julio de 2018 por su nombramiento como Coordinador de los senadores de Morena. Tres meses después, Lozano Lozano fue nombrado Contralor del Senado.



La Contraloría es responsable de fiscalizar el ejercicio de los recursos de la Cámara y asegurarse de que se utilicen bajo principios de eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia, honradez y racionalidad para contribuir al trabajo legislativo. La rendición de cuentas se da directamente a la Mesa Directiva.



La Ley Orgánica del Senado establece las tareas de la Contraloría, incluyendo recibir y dar trámite a quejas y denuncias sobre el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas, y admite, desahoga y resuelve inconformidades o conciliaciones relacionadas con los procesos licitatorios.



Aunque existen áreas específicas para las auditorías y fiscalización de los Grupos Parlamentarios, así como un Subcontralor de Responsabilidades, Quejas y Denuncias, no ha habido una explicación pública por parte de la Contraloría ni de la presidencia de la Mesa Directiva en relación a la compra millonaria de libros mediante firmas falsas.Con información de Daniela Barragán | SIN EMBARGO