La extorsión como modus operandi del sindicato de trabajadores de Pachuca

Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Municipio de Pachuca (Sutsmp) señalaron que llevan 2 años sin recibir uniformes, que no tienen herramientas de trabajo, e incluso que ’han muerto muchos’ por falta de servicio médico. Lo anterior sin embargo, es una mentira a partir de la cual disfrazan la exigencia de un aumento salarial del orden del 20%, es decir, de alrededor de 70 millones de pesos.



Y es que tras las quejas difundidas en redes sociales, este medio se dio a la tarea de buscar una postura por parte del alcalde capitalino sobre dichas denuncias, llevándose una sorpresa sobre las demandas de los trabajadores y concluyendo que, como en otros casos, se trata de una campaña de desinformación por parte del sindicato, y su secretario general Percy Espinosa, con el simple y llano objetivo de extorsionar.



LAS FALACIAS



En cuanto al servicio médico, como derecho de todo trabajador, gozan de uno, e incluso se trata de uno particular contratado con la Cruz Roja, independientemente de tener acceso a las instituciones que tienen el esquema de Insabi como todo mexicano.



En las imágenes que compartió el sindicato el día de ayer, se aprecian mensajes confusos, pues pasan del exigir un mejor servicio médico a decir que no tienen; incluso, que por su falta se han causado ’muchas muertes’.





Más allá de que los primeros dos mensajes son contradictorios (que lo tengan y no estén de acuerdo con su servicio no es lo mismo que no tenerlo), el tercer mensaje es uno grave.



En la misma página del sindicato, entre una veintena de esquelas publicadas este año que refieren sobre jubilados y familiares de los trabajadores, destacan 2 de trabajadores en activo. Una corresponde a Mónica G. J. (QEPD) y la otra a Arnulfo S. H. (QEPD); sólo en el segundo de los casos colocaron la leyenda en la imagen “Una muerte más por un servicio médico ineficiente y falta de medicamento”, pero nadie en los comentarios hizo alusión a dicha afirmación.



De hecho, hace diez días el líder del Sutsmp fue entrevistado por el medio La Verdad Hidalgo. En sus amplias declaraciones, donde narra episodios y supuestas trasgresiones que datan desde 2019, no mencionó una sola defunción de algún trabajador por el deficiente servicio médico aunque sí complicaciones de las enfermedades de algunos .



El servicio médico sin embargo, no fue su única demanda.



Como se aprecia a continuación, también exigieron uniformes y herramientas de trabajo, las cuales son indispensables para desempeñar sus funciones.



Y aunque esta causa, como la anterior, serían más que justas -en caso de ser ciertas-, se incurre en falsedades con tal de obtener su verdadero objetivo, lo que desvirtúa la lucha sindical.



A finales de diciembre se llevó a cabo el fallo de la licitación MPS-LP-08-2022, misma con la que se cubrirían dichas necesidades. Al preguntar sobre si dicho material no había sido entregado, resulta que se encuentra en bodega llevando un par de meses esperando a ser recogida -los trabajadores fueron informados sobre su existencia en cuanto se entregó al ayuntamiento-.



Aquí algunas fotos del mismo, del que dicen que llevan dos años sin recibir:





La verdadera intención



Ciertamente, como todo sindicato, la búsqueda de las mejoras contractuales es el objeto del mismo. No es ni el primer ni el último sindicato que negociará para conseguirlas en esta u otras entidades, pero deben amoldarse a la realidad.



El sindicato solicita un aumento salarial del 20% con retroactivo a partir de enero del 2023, justificando para ello la pérdida del poder adquisitivo -efecto inflacionario-. El problema está en que incluso si se tomara en cuenta el efecto inflacionario de los dos primeros meses del año y se sumara a la totalidad de 2022, la inflación alcanza el 9.15%.