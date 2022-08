La espera terminó; Tower of Fantasy ya está disponible

Para los aficionados de Genshin Impact el día de ayer fue estrenado el Tower of Fantasy a nivel mundial, con excepción de China que fue lanzado en diciembre de 2021, videojuego de rol multijugador masivo en línea con unos diseños ambiciosos y de carácter futurista dentro de una propuesta de anime.



Desarrollado por Hotta Studio, Tower of Fantasy transportará a un mundo en el que los humanos dejaron la tierra y se refugiaron en un mundo llamado Aida donde el Omnium, una fuente de energía tan poderosa como peligrosa y que amenaza con acabar con la vida de los habitantes.



En esta plataforma se enfrentarán a diferentes criaturas, mientras emplean diferentes tipos de armas futuristas; pueden explorar el mundo en modo historia, multijugador e incluso realizar combates en tiempo real así como cinemáticas colmadas de acción en las que también se podrá participar a través de Quick Time Events.



’En Tower of Fantasy, la escasez de recursos y la falta de energía han obligado a la humanidad a abandonar la Tierra y emigrar a Aida, un mundo alienígena exuberante y habitable. Allí, observaron el cometa Mara y descubrieron una energía desconocida pero poderosa llamada ’Omnium’ contenida en él. Construyeron la Torre Omnium para capturarlo, pero debido a la influencia de la radiación Omnium, ocurrió un desastre catastrófico en su nuevo mundo natal’, indicó la descripción del juego en Steam.



Al igual que Genshin Impact, cuenta con juego y guardado cruzado (crossplay y crosssave), esto quiere decir que puedes jugar con cualquier amigo de cualquier plataforma y que conservarás tu progreso independientemente de dónde juegues.



El sistema de roles lo definen el tipo de armas que llevas, entre los que se encuentran arcos, pistolas, armas cuerpo a cuerpo, magia; para que sea activado un rol deberán llevar dos armas del mismo tipo.



Tower of Fantasy se encuentra disponible tanto en App Store como Google Play, así como podrá ser instalado en PC a través de Steam y Epic Games Store.









Los requisitos mínimos para la descarga del juego son los siguientes:



Requisitos mínimos

SO: Windows 7 SP1 64-bit

Procesador: Intel Core i5 o equivalente

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GT 1030

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 25 GB



Requisitos recomendados

SO: Windows 10 64-bit

Procesador: Intel Core i7

Memoria: 16 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GT 1060 6GB

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 30 GB