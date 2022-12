La cuarta transformación y su informe (I)

Como lo prometimos, vamos a dedicar estas entregas a los puntos más destacados, según nuestro punto de vista periodístico, del mensaje del presidente, Andrés Manuel López Obrador que pronunciara con motivo de la histórica marcha multitudinaria, en el sentido de cada uno de nuestros respetados lectores, radioescuchas, cibernautas y televidentes afines, realicen sus propios análisis correspondientes.



Así inició Andrés Manuel López Obrador su Mensaje: ’Me llamó mucho la atención, y que me hizo muy feliz, es que la mayoría de los que participaron en la marcha son jóvenes. Hay relevo generacional’.



En esta frase queda perfectamente establecido que, de ninguna manera, como lo han afirmado los detractores, se convertirá AMLO en dictador: ’Deseo a todos los mexicanos explicarles lo que se ha realizado hasta ahora y lo que se está haciendo y deberá terminarse hasta el final de mi encargo presidencial. No, no a la reelección. Nosotros somos maderistas. Sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección’.



Después enumeró 110 acciones y logros de su gobierno, desde luego haremos una síntesis apretada de ellas:



Todo lo realizado se ha hecho desde abajo y con la gente. Se ha dado atención a los pueblos indígenas de México. No se excluye a nadie y se garantizan los derechos individuales y colectivos, pero se aplica el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres.



En los estados con mayor pobreza, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, casi todos los hogares reciben el beneficio de al menos un Programa para el Bienestar. De los 35 millones de familias del país, 30 millones, es decir, el 85 por ciento, reciben de manera directa cuando menos una pequeña porción del presupuesto público; y el 15 por ciento restante también se benefician con condiciones de desarrollo, pagando menos impuestos, tarifas más bajas de electricidad y combustibles, sin padecer de corrupción e influyentísmo y con opciones de negocios, trabajo, justicia y paz.



El salario mínimo pasó de 88 pesos cuando llegamos al gobierno, a 172 pesos: un incremento de 62 por ciento en términos reales. Y en la frontera el incremento más de doble, algo nunca visto en los últimos 40 años.



En unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo. Deseo que sea acordado por unanimidad entre el sector obrero, empresarial y el gobierno. Y también deseo que ronde en el 20 por ciento, porque así llegaríamos al final de nuestro gobierno con un incremento del 100 por ciento en términos reales en todo el territorio nacional.



Por primera vez se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales. Se redujeron las comisiones que cobran las Afores a los trabajadores. Se eliminó la subcontratación, el llamado outsourcing.



Y con la reforma a la Constitución, el reparto de utilidades pasó de 100 mil a 200 mil millones de pesos.



Están inscritos al Seguro Social 21 millones 722 mil 857 trabajadores, una cifra nunca alcanzada, con un salario promedio, también histórico, de 14 mil 712 pesos mensuales. A pesar de la pandemia, en cuatro años, se han creado un millón 264 mil 931 nuevos empleos.



Ya está creciendo de nuevo la economía. Este año aumentará el 3.5 por ciento, y ese mismo porcentaje, estimo, cuando menos para 2023 y 2024. Las reservas del Banco de México han aumentado en 14 por ciento. El índice de la Bolsa de Valores ha crecido durante nuestro gobierno en 24 por ciento.



Se ayuda a 283 mil 535 madres solteras con 800 pesos mensuales para que tengan a sus hijos en estancias infantiles mientras ellas trabajan fuera del hogar. Tres millones 732 mil familias con niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria reciben becas de mil 680 pesos bimestrales.



Todos los estudiantes de bachillerato o escuela pública de nivel medio superior, cuatro millones 155 mil alumnos, también reciben becas de mil 680 pesos bimestrales. A 410 mil estudiantes universitarios de familias pobres se les apoya con dos mil 450 pesos mensuales. El CONACYT otorga 128 mil 950 becas a estudiantes de posgrado e investigadores.



Hemos creado 145 universidades públicas gratuitas del sistema ‘Benito Juárez’, donde laboran mil 168 docentes y estudian 45 mil 581 alumnos. Antes de terminar nuestro gobierno serán 200 planteles y 60 mil alumnos, con énfasis en escuelas de medicina y enfermería.



En 113 mil 971 escuelas de preescolar, primaria y secundaria las sociedades de madres y padres de familia han recibido su presupuesto para el mantenimiento y la rehabilitación de los planteles educativos.



Se han terminado y están en proceso nuevos contenidos para 25 libros de texto de preescolar, primaria y secundaria, con fundamento en el principio de la educación pública, gratuita, laica, científica y humanista.



Hemos aumentado el sueldo de maestras y maestros en 21 por ciento en cuatro años. Se ha otorgado base a 650 mil trabajadores de la educación. La relación con el magisterio es de respeto y gratitud por su responsabilidad y vocación por la enseñanza. No ha habido paros o suspensiones de labores en escuelas públicas. CONTINUARÁ.



