La campaña de la maestra Delfina va ’requetebién’, con la llegada de más líderes de todos los colores y ciudadanos: Higinio

Chalco, Méx, - ’Es un fenómeno…es una ola’ de militantes de todos los colores y ciudadanos que se están sumando a la maestra Delfina Gómez y esto demuestra que la campaña va ’requetebién’, aseguró Higinio Martínez Miranda, Delegado Especial de Morena para el Proceso Electoral en el Estado de México.





En una gira celebrada por los municipios de la Región de los Volcanes: Amecameca, Ayapango y Tlalmanalco, la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia recibió a Cristian Campuzano, expresidente del PRD en el Estado de México que se colocó el chaleco guinda; así como a la 4ta. regidora Helen Juárez Villanueva, del PRD junto con el 5to. regidor, Marco Antonio Barragán, de Redes Sociales Progresistas, ambos del municipio de Atlautla.





Tras esto, Delfina Gómez se trasladó a Chalco donde se celebró una reunión de ’Liderazgos del Estado de México con la Maestra’ donde se reunió con 700 dirigentes de diversos municipios del Estado de México encabezados por José Cosmares Fuentes, coordinador de la Estructura Externa a favor de la maestra Delfina Gómez.





Sobre los líderes que se unen al partido de la Cuarta Transformación Cosmares Fuentes declaró en entrevista que 53 organizaciones y 6 mil dirigentes de todo el Estado se suman a Morena y entre los personajes más destacados se encuentran: Julio Martínez de Tezoyuca; Pedro Vargas de Tepotzotlán; Constantino Acosta ex candidato a la presidencia municipal de Nicolás Romero por Movimiento Ciudadano y Arturo Martínez que fue candidato a la alcaldía de Huixquilucan por el PRI, entre muchos otros.





Y al término de dicha jornada de trabajo Higinio Martínez indicó, también al ser entrevistado, ’Esto es algo que nos está llamando la atención, que liderazgos de muchos partidos y gente sin partido se esté sumando a ésta campaña. No deja de sorprendernos…’, sin embargo, añadió que este fenómeno se está registrando porque están convencidos que Morena puede hacer la diferencia.





Subrayó que líderes y militantes del PRD, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI deciden renunciar a sus partidos y unirse públicamente a la campaña de la coalición Juntos Hacemos Historia, porque quieren ser parte del cambio en el Estado de México. Pero, además se están sumando empresarios, maestros, comerciantes transportistas e integrantes de la sociedad civil. Y con ello ’confirman día a día la tendencia del triunfo de la maestra Delfina’.





Al ser cuestionado sobre si ¿Nadie detiene la transformación? respondió ’No hay forma’ y puntualizó ’No hay forma que durante un año te mantengas arriba (en las encuestas) y de pronto bajes y menos con todas las adhesiones públicas que se están dando. Hay personajes que ya lo están haciendo y personajes que lo van a mostrar’.





Por lo que entusiasmado al final de un largo día de campaña dijo ’la campaña de la maestra va requetebién. No tengo otra cosa que decir que va requetebién’.