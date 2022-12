La alianza PRI, PAN y PRD tiene como único propósito atacar a Morena; en cambio nuestro Movimiento busca transformar EdoMéx y ayudar a la gente: Horacio Duarte

’La alianza PRI, PAN y PRD tiene como único propósito atacar a Morena y tratar de conservar sus redes de poder y corrupción en el Estado de México, en cambio nuestro Movimiento busca transformar la vida de las y los mexiquenses y ayudar a la gente que más lo necesita’, afirmó Horacio Duarte Olivares, en referencia a las declaraciones de los dirigentes estatales de la oposición y de su virtual candidata.



Horacio Duarte consideró que la alianza PRIAN-PRD intenta mantener su pacto de impunidad y de compadrazgo, sin embargo, dijo, el rechazo del pueblo en el Estado de México es implacable y esta vez pondrá fin a casi 100 años de malos gobiernos.



’Mientras los del PRIAN y lo que queda del PRD andan aliándose para, según ellos, frenar el avance de Morena en el Estado de México, nuestro Movimiento sigue sumando fuerzas y la confianza de la gente que está convencida de la transformación. Para decirlo más claro: su obsesión es ganarnos; nuestro objetivo es transformar el Estado de México’, reiteró Duarte Olivares.



El ex Representante de MORENA ante el INE aseguró que, pese a los buenos números que reflejan las encuestas para su partido, no bajarán la guardia sino todo lo contrario, reforzarán la cercanía con la ciudadanía y ’gastarán suela recorriendo los 125 municipios del EdoMéx hasta que la transformación llegue a todas y todos los mexiquenses’.



’Ya lo dicen los números, estamos arriba de los de enfrente, está muy clara la intención de la gente, su deseo de cambio y su hartazgo contra los corruptos de siempre. El Estado de México es mucho Pueblo y no dejará que la mafia de la corrupción siga robando como lo ha hecho por casi 100 años’, sostuvo Duarte.



En entrevista, Horacio Duarte sostuvo que la oposición no tiene ninguna propuesta ante el desastre que han provocado en la entidad y su único objetivo es intentar detener el cambio que la gente ya ha impulsado a través de MORENA.



’Por ahí escuché de los aliancistas que decían que no es importante el PRI, PAN y PRD, y hasta quieren ocultar sus logos por vergüenza, pero ya no nos engañan; las y los mexiquenses estamos listos para ir en unidad y estamos abiertos a sumar a todos aquellos que honestamente quieran cambiar la cosas. Vamos muy bien, ya gobernamos 22 estados porque tenemos la confianza de la gente’, finalizó Horacio Duarte.