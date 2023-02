La alianza conservadora acumula 15 denuncias en el IEEM; la desventaja política la tiene muy nerviosa: Horacio Duarte

TOLUCA, Estado de México. Horacio Duarte Olivares, reveló que el nerviosismo en la alianza opositora, generada por la desventaja política en la que se encuentra, la ha llevado a cometer diversas violaciones a la ley electoral que han derivado cuando menos en 15 quejas en su contra ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).



’Los estamos monitoreando más de lo que creen los señores del PRI, PAN y PRD.



Ellos piensan que seguimos en 2017 y no se dan cuenta de la fuerza política de MORENA’, advirtió Duarte Olivares.



Recordó que, a través de su representación ante el IEEM, MORENA denunció al PRI y a su precandidata Alejandra del Moral, por el acarreo de menores al mitin organizado en Metepec el pasado 10 de febrero, donde no sólo se violaron derechos de niñas y niños, sino también la legislación electoral al incurrir en actos anticipados de campaña.



Horacio Duarte explicó que entre las denuncias también se encuentra el uso clientelar de programas sociales y spots pautados fuera del plazo legal.



En entrevista luego de participar en el foro ’Diálogos por el Futuro del Estado de México’ organizado por el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), Horacio Duarte evidenció insensibilidad política mostrada por el bloque del viejo régimen.



’Es vergonzoso que no hayan aprendido nada en los últimos años de transición democrática en el país, que no se den cuenta que acciones como esas los llevaron a solo tener dos gobiernos estatales, y que van en extinción porque no entienden la nueva realidad política del país’.



Horacio Duarte declaró que son temas presentados ante la autoridad electoral y confía en que el IEEM y el Tribunal Electoral tomen las medidas correspondientes para ir constituyendo un proceso electoral legal.



’Yo confió en el IEEM y, en su momento, en el Tribunal Electoral local y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Confío en que serán muy cuidadosos en términos legales y cualquier diferencia se dirima bajo el marco de la ley electoral’.