La alcaldesa Nancy Gómez niega vínculo con grupo delictivo y asegura que no dejará el cargo

La alcaldesa de San Vicente Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, señaló en conferencia de prensa, realizada en la sala de Cabildo de presidencia y en transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, que si alguna persona de su familia está relacionada con algún grupo delictivo, que le caiga todo el peso de la ley y que se haga responsable de su actuar.



Lo anterior, ante los videos difundidos por televisión y en redes sociales donde acusan a Marco Gómez, hermano de la alcaldesa, como supuesto líder de una banda delictiva que opera en este municipio.



Por ello, ante la vinculación que se le hace con este grupo delictivo, Gómez Vargas, subraya que en el caso de qué alguna persona cercana como hermanos, padres, hijos, esposo, familiares, directivos, compañeros de trabajo, tengan algún nexo con una organización delictiva, ella no tiene nada que ver.



También, detalló que ella es una mujer que se conduce con transparencia, con honorabilidad, con libertad y se calificó como una mujer creyente de las instituciones de derecho, por lo que consideró que el que actúe mal, mal debe de irle, sea quien sea.



Detalló, que en su gobierno, no hay tolerancia a ningún grupo delictivo, negó alguna relación laboral con personas que se muestran en los videos y que hasta el momento no existe ninguna notificación o investigación hacia su persona, por lo que no dejará el cargo y aseguró que esta acusación donde se le involucra, tiene un contexto político.



Sobre el tema de delincuencia, resaltó que este problema existe en todo el Estado de México, basta con ver las noticias a diario y no sólo es exclusivo de Chicoloapan, añadió.



Al respecto, comentó que todos los días tiene reuniones matutinas de seguridad pública, para conocer la incidencia delictiva y que su municipio refuerza este rubro, al contar con un inmueble exclusivo para seguridad, el incremento de cuatro a 50 patrullas y de 190 a 350 policías.



De igual forma, manifestó que en Chicoloapan no hay un incremento delictivo, existe atención a las llamadas de la ciudadanía (denuncias), porque antes no las había.



Por último agregó que Chicoloapan, es el primer municipio en tener un albergue en materia de género, atendido con recursos propios, donde se les da comida ropa y techo a mujeres y menores violentados.