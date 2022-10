La 4T tiene un pendiente con Ecatepec: Higinio Martínez

Ecatepec, Méx.,En Ecatepec hay muchos pendientes generados por los gobiernos priistas, pero "la 4T tiene un pendiente con Ecatepec", reconoció el senador Higinio Martínez, quien añadió "sí los responsables son los priistas, pero también hay un pendiente de quienes gobernamos este país y de quien gobierna este municipio".





Al acudir al 1er. Informe Legislativo de la diputada Azucena Cisneros Coss, el texcocano declaró "No podemos seguir atendiendo a Ecatepec solo con discursos, no podemos seguir viniendo a Ecatepec dando mensajes de Esperanza y echándole la culpa a unos y otros...y a los del pasado. Tenemos nosotros que actuar".





Manifestó que "no es solo cosa de aplaudir a la 4T" y detalló que el Gobierno Federal podría atender necesidades prioritarias como el agua, mientras que el Gobierno del Estado, que dirige Alfredo del Mazo no ha cumplido con su compromiso con el municipio y "hay pendiente del gobierno municipal".





Martínez Miranda recordó que él recorrió el Estado de México, desde hace más de dos años, y "vine a Ecatepec hace tiempo para decirles que no solo es solo con la buena voluntad de una persona, con el mejor discurso, con la mejor declaración, como vamos a resolver las necesidades de casi dos millones de personas que viven en Ecatepec".





A la vez que reflexionó que para resolver los problemas que enfrentan municipios como Ecatepec, Chimalhuacán y Naucalpan, entre muchos otros del Estado de México, donde viven cerca de 18 millones de habitantes, se requiere del apoyo de los gobiernos federal y estatal.



En el lugar felicitó a la legisladora de Morena, Azucena Cisneros por su trabajo y recomendó el Libro Las Golondrinas, que habla sobre el desarrollo irregular.





Tras lo cual puntualizó "Aquí estoy, quise encabezar un proyecto para el Estado de México. El Partido tomó una decisión distinta...he aceptado el resultado que el partido determinó. La decisión no fue favorable a mi...puedo tener dudas si fue la mejor decisión pero la he aceptado y estoy trabajando todos los días".





Afirmó que esta trabajando para que en verdad en el 23 y el 24 Morena gobierne el Edomex y la Presidencia de la República.





Y enfatizó que no hay ninguna posibilidad que vaya a otro lado, no hay ninguna posibilidad que apoye a la traición, a la corrupción que han representado el PRI, el y el PRD estoy donde debo estar aquí en Morena. Y estaré donde Morena diga, sin lugar a dudas".