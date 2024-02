Karma a Karam. Acusan a Murillo de negar medicamentos mientras ordenaba torturar

Mediante un video en redes sociales David Vargas Araujo, quien fuera preso político de Jesús Murillo Karam cuando este era Procurador de la República, dijo que merecía tener un trato humano mientras enfrentaba su proceso, pese a que a él mismo se le negó por órdenes directas del hidalguense, siendo objeto de tortura y hasta de negativa para la toma de sus medicamentos.









Tras la orden de un juez para que Emilio Lozoya llevara su proceso en prisión domiciliaria, los abogados de Murillo Karam solicitaron la misma medida para el exgobernador hidalguense, a lo que Vargas Araujo reaccionó en un video.



El ex preso político narró que entre los argumentos para la solicitud de Murillo se encontraba su estado de salud, a lo que reveló que mientras él fue torturado, por órdenes del entonces Procurador se le negó incluso el medicamento que necesitaba como forma de presión.



“Cuando yo estuve detenido en la SEIDO después de haber sido torturado, además de haber sido torturado en la misma SEIDO, yo le pedí a Murillo Karam mis medicamentos porque yo sufro de una cardiopatía. Nunca me los dieron. No sólo eso, al mes que estaba preso dos ministerios públicos, por parte del Procurador fueron a amenazarme para que callara sobre el asunto. A los tres meses los mismos ministerios regresaron para que no abriera ninguna averiguación previa. Como sí denuncié, me abrieron otra causa penal con otros tres delitos…”.



“Lo único que pido para Murillo Karam es que no se le violen sus derechos humanos y que también sea juzgado conforme a derecho. Pero tampoco olvido de que Murillo Karam fue responsable de mi desaparición, de la tortura, de mi encarcelamiento injusto por casi 6 años en un penal de máxima seguridad, y porque mi enfermedad se me agudizará hasta el día de hoy”.