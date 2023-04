Justicia para Antonio y Lucero piden docentes durante marcha

Córdoba,Ver.-Vestidos de blanco, con cartulinas y al grito de "Somos docentes no delincuentes"decenas de profesores y profesoras de la zona 65 de Córdoba foráneas, realizaron una marcha pacífica por las principales avenidas de la ciudad para exigir justicia por el asesinato de sus compañeros, registrado la noche del viernes.



Antonio González Rodríguez de 33 años de edad y Lucero porras Hernández de 22 años, el pasado viernes presumiblemente Fueron perseguidos por policías Ministeriales cuando viajaban sobre la carretera a Naranjal los cuales, los manifestantes afirman que los uniformados les dispararon para asesinarlos.



En las cartulinas se podía leer, que el profesor Antonio González, era docente director, abogado y luchador social, líder y un gran ser humano, Exigimos justicia por nuestrs compañeros catedráticos destacaron algunas cartulinas.



"Los maestros eran profesionales no eran criminales"



"Que caigan los ministeriales"



"Si no hay justicia en la tierra que el cielo cobre facturas"





Descanse en paz Maestro Antonio"



A su vez que reprochaban la acción de la Policía que derivó en la muerte de dos profesores, dos familias destrozadas por todas sus P...edajas



Fueron textos que se podían leer en las cartulinas que portaban los catedráticos para exigir justicia por la muerte de sus colegas.



Se espera que la Fiscalía Regional realice una investigación a fondo por estos hechos, y finque castigo sobre los responsables.