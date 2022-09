Juntos o separados, se viene otra paliza para la oposición en 2024: El Financiero

La última encuesta con miras a 2024 realizada por El Financiero revela que mientras la alianza PRI-PAN-PRD tiene hasta un 34% de intención de voto efectiva, en el caso de Morena la suma es del 50%, brecha que se sigue incrementando y donde además, incurrieron en un error metodológico para no ventilar que la ventaja es aún mayor.



No es la primera vez que El Financiero comete "errores" para beneficiar a la derecha. Sólo en las pasadas elecciones de 2022, comenzó ’midiendo’ escenarios competidos para dar ’esperanza’ a la alianza PRI-PAN-PRD en los estados de Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo, mismos donde la ventaja guinda siempre fue amplia. Ya al final de las campañas ’ajustó’ sus tendencias para no repetir los errores de 2021 donde erraron en 5 de las 15 entidades.



La misma Mitofsky, que históricamente siempre ha minimizado el voto de la izquierda mexicana, reconoció en su medición de septiembre que la ventaja de Morena y aliados prácticamente es de 2 a 1 sobre la alianza del PRI-PAN-PRD.



El "error" metodológico de El Financiero consiste en que para estimar la votación por bloques (alianzas), simplemente presentó una suma aritmética de simpatías por partido, lo que no corresponde con la realidad, pues principalmente en alianzas como la del PRI-PAN-PRD, así los votantes se decanten por un partido, un número considerable no suele estar de acuerdo en aliarse con los otros, hecho que incrementa la ventaja de la alianza morenista y que no fue revelado como corresponde para no exhibir la crisis por la que pasa la oposición.



Es así que la competencia no está sobre qué proyecto se llevará la victoria en la sucesión presidencial sino quién de ellos lo haría, donde en este momento, asegura El Financiero, Claudia Sheinbaum habría destronado a Marcelo Ebrard en primer lugar de las preferencias.