Juntos, el PRI, PAN y PRD la llevan perdida en Coahuila y el EdoMéx; separados, es un regalo

A un año de llevarse a cabo las elecciones en el Estado de México y Coahuila en alianza los partidos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y PRD la tenían perdida, de acuerdo con encuestas, pero ahora que van por separado podría ser aún más marcada su derrota.



Si bien el PRI lleva gobernando ambas entidades desde el año 1939, el siguiente año podrían perderlas. De acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero, la intención de voto para la alianza PAN-PRI-PRD en Coahuila alcanzó el 47% en julio, mientras que Morena captó el 44%, es decir, la competencia lucía cerrada. El problema es que, según la misma medición, PRI y PAN por separado, obtienen 21% respectivamente.



En Coahuila, el PRI busca colocar a Manolo Jiménez, un joven político cercano al actual Gobernador Miguel Riquelme y al exgobernador y actual Secretario General del PRI, Rubén Moreira. El PAN no ha anunciado a un posible abanderado hasta el momento y por el lado de Morena, los posibles candidatos son Armando Guadiana a quien se le relaciona con el empresario dueño de la mina El Pinabete en donde hasta el día de hoy continúan atrapados 10 mineros; Luis Fernando Salazar, un político cercano al expresidente Felipe Calderón y Ricardo Mejía Berdeja, actual Subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana.



Aunque en el Estado de México el candidato priista aún no está definido, la encuesta de El Financiero señala que Morena y aliados cuentan, hoy en día, con el 48 por ciento de la intención de voto, mientras que el PRI y el PAN cuentan con 16 por ciento cada uno; juntos llegaron a acumular el 39 por ciento.



Hasta ahora, los principales nombres que ya han sido definidos por sus partidos y que se preparan para el arranque de la campaña son Delfina Gómez, de Morena; Enrique Vargas del Villar, del PAN, y Omar Ortega del PRD. Mientras que por el PRI, podría ser la Diputada Ana Lilia Herrera y la Secretaria de Desarrollo del Edomex, Alejandra Del Moral.



Entretanto la agregadora de encuestas Poll of polls indicó que de llevarse a cabo las elecciones al día de hoy Delfina Gómez de Morena encabezaría el primer careo con 39% seguida de la alianza opositora con Enrique Vargas tendría 33.4% y en el segundo caro obtendría un 44% la morenista mientras que Va por México con Alejandra del Moral tendría 25.4%.Con información de Daniela Barragán | SIN EMBARGO