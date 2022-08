Jóvenes sin recursos, sin posibilidades de ingreso en universidades públicas: Higinio Martínez

Toluca, Méx., a 02 de agosto de 2022. El senador Higinio Martínez afirmó que el actual modelo educativo mexiquense ha descuidado la gratuidad de la educación, pues hoy los planteles privados superan a las escuelas públicas, y excluyen a jóvenes de escasos recursos de poder recibir una educación universitaria.



Subrayó que los gobiernos priistas en turnos descuidaron la atención a la población de 18 y 22 años de edad, para ingresar a ese nivel educativo por la mercantilización de la enseñanza superior, aunque el gobierno federal para contrarrestar esta condición de desigualdad impulsa la creación de universidades Benito Juárez y las interculturales.



’Las principales universidades públicas del Estado de México, prácticamente no cuentan con el financiamiento necesario para brindar una educación de calidad y ampliar la cobertura por la falta de presupuesto objetivo que responda a las necesidades de las instituciones, que en los últimos años, escuelas privadas superan las públicas y ofrecen este servicio que demandan los jóvenes que buscan ingresar a alguna institución de educación superior’, señaló Martínez.



Refirió que de acuerdo con cifras oficiales en el Estado de México hay aproximadamente 208 planteles públicos de educación superior contra unos 336 planteles privados que cubren este servicio. Esto, de acuerdo con los datos más actualizados (2018) del Sistema Nacional de Información de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Higinio Martínez afirmó que la educación como un derecho humano, se debe brindar de manera gratuita en el país, sin embargo, autoridades incumplen estos preceptos fundamentales y produjo un rezago deliberado y utilitarista con la participación de la iniciativa privada en el sistema de educación superior, también en básica y media superior.



La educación ’tiene un precio establecido por el mercado que existe en el país para cubrir la demanda de los jóvenes aspirantes’, asociado a que los padres de familia buscan una mejor calidad que el sistema público, pero también por la falta de planteles gubernamentales, sostuvo el senador.



’Estas variables se traducen en una segregación provocada por el modelo educativo que impuso el Estado que niega una oferta de calidad a las aspiraciones de la sociedad como una de sus demandas más urgentes’, insistió Higinio Martínez.



Advirtió, que a la fecha, no hay ninguna intención de modificar el modelo educativo mercantilizado y se ha descuidado la gratuidad, lo que imposibilita aún más que los jóvenes de escasos recursos puedan continuar sus estudios.



’Tenemos una deuda histórica con ellos, hombres y mujeres jóvenes, que buscan superarse, a pesar del enfoque utilitarista del conocimiento y consecuentemente agudizó las desigualdades educativas’, afirmó el senador.



Además, alertó que los programas instrumentados por los diferentes órdenes de gobierno no son suficientes para atajar la inseguridad que existe en los centros educativos públicos y casi siempre, en sus inmediaciones se permite la apertura de cervecerías o antros, donde se ha detectado la ausencia de vigilancia policiaca, aseguró.