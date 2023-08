José Luis Perales ‘no se marchó’ y desmiente su muerte: ‘Estoy más vivo que nunca’

Este lunes, mientras el cantautor español José Luis Perales, intérprete de ‘Un velero llamado Libertad’, cenaba en un restaurante con sus hijos y esposa, encontraron de ‘postre’ que los medios de comunicación alrededor del mundo lo estaban dando por muerto, Wikipedia actualizó la fecha de su fallecimiento y era tendencia en Twitter.



Diversos portales mexicanos y medios televisivos como Foro TV y El Heraldo, además de otros sitios de América Latina, lanzaron como noticia de último momento la supuesta muerte del músico, aunque no estaba claro de dónde surgió la información, incluso se divulgó que había sido por un infarto.

Poco después, a través de Facebook y Twitter, el sorprendido cantante de 78 años publicó un video con el mensaje: “¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres!”.



En el clip, Perales se observa alegre y con buen semblante: “Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto, la verdad es que estoy más vivo que nunca, mañana nos vamos a estar viendo en España... Abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que han intentado ver si era verdad esta cosa... Que estamos muy bien, se acabó”.