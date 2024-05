Jorge Reyes acusa a candidatos del PT de confundir a la ciudadanía

Jorge Reyes ha acusado a los candidatos del Partido del Trabajo (PT) de confundir a la ciudadanía al afirmar en sus campañas que votar por el PT es equivalente a votar por Morena. Así también enfatiza que la única coalición válida es la que se ha formado con Nueva Alianza, y que solo a través de esta alianza se podrá continuar con la Cuarta Transformación.



’Es la primera vez que los de enfrente están temblando, están nerviosos y preocupados porque saben que vamos a arrasar con ellos, por eso dicen muchas mentiras, para hacer exactos y hay que decir las cosas como son, sin pelos en la lengua, la gente del PT está diciendo que votar por ella es lo mismo que votar por Morena y eso no es cierto, aquí la única transformación es con Nueva Alianza y Morena, no somos los únicos que la vamos a hacer posible un cambio real, todos los que estamos presentes no les vamos a fallar porque en Hidalgo hay un compromiso real’.



El pasado domingo, durante el cierre de campaña de Morena el candidato a la alcaldía de Pachuca, Jorge Alberto Reyes, expresó que al día de las votaciones deberán proteger las casillas de las "mapacherías" y pidió a la población no vender su voto.



Señaló que es fundamental informar y sensibilizar a la ciudadanía, dado que la oposición está ofreciendo dinero a cambio del voto para las elecciones del próximo 2 de junio, con el fin de garantizar que las elecciones sean libres y seguras



’Hay que salir a blindar las casillas y resguardar los votos, los necesitamos a todos porque ya conocen las ‘mapacherías’ de aquellos’.



’Desde ahorita están ofreciendo mucho dinero, pero hay que decirlo lo poco o mucho que les den ese fin de semana solo les va a durar un día y después vamos a estar exactamente igual o peor, y con nosotros no, porque aquí tenemos el compromiso de gotita que dure y no chorro que se acabe vamos a tener durante tres años crecimiento, desarrollo y bienestar para todos los municipios del estado’.



Asimismo, pidió que el próximo domingo sean 5 de 5 votos para Morena y lograr quitar después de nueve décadas al PRIAN.



’Hace dos años hicimos el cambio de gobierno y ahora toca el cambio en Pachuca, ya faltan pocos días para sacar a quienes se han enriquecido a costa de la gente más necesitada, hoy la gente no quiere lo mismo, pide caras nuevas, ideas frescas y gente sin corrupción y eso es lo que vamos a hacer’.