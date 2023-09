Jazz y Café fue el tema de esta "Noche de Museos"

Córdoba, Ver - Con la presentación de Kalata Sax & Keter Música en el Museo del Café, se llevó a cabo la octava edición de Noche de Museos a traves de la cual, asistentes disfrutaron de temas acompañados de una taza del aromático con algunos clásicos en español e inglés.

Temas como Bésame Mucho, Contigo Aprendí, Fly Me To The Moo, Llorona, entre otrod, el sonido del sax arrancó los aplausos de los cordobeses que como cada último miércoles de cada mes se reúnen para disfrutar de las distintas actividades que prepara la coordinación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, con la finalidad de que se acerquen a estas actividades culturales.