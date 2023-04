Irregularidades en supuesto concierto con causa de El Buki

Edda Vite, titular del Sistema DIF Hidalgo y esposa del gobernador Julio Menchaca, ha resultado salpicada por el escándalo del concierto de El Buki en Pachuca, mismo que es promovido de manera institucional pero que en realidad se trata de un evento privado, de lucro.



Mediante redes sociales puede apreciarse la promoción que se hace al concierto en cuestión, misma que corresponde al ’Buki Tour’, cuya gira se realiza en conmemoración de sus 40 años de carrera artística, escogiendo para ello, 40 ciudades para la realización de la presentación.



Ha sido el área de Comunicación Social del gobierno de Hidalgo la que se ha encargado de promocionar dicho evento e incluso se han añadido los logos del DIFH y de la Operadora de Eventos a la publicidad compartida. Se ha enviado la información a los medios y estos la han replicado, pensando que se trata de una campaña institucional.



El problema está en que no se trata de un concierto con causa, pues es parte de la gira mundial del referido cantante, por lo que las instituciones hidalguenses no tendrían por qué estar patrocinando la publicidad para dicho evento, la cual, dicho sea de paso, es una parte importante de la inversión que realizan los organizadores.



Aunque el rastro de quien obtendría beneficio económico por esta irregularidad no parece tan difícil de seguir.



Y es que a decir de Eduardo Iturbe Méndez, vocero de Menchaca, se trata de un evento con causa, es decir, que las ganancias estarían destinadas a las arcas del DIFH de Edda Vite para darles un sentido social. Insiste en dicha versión para justificar la promoción del evento que se hizo a nivel institucional, o por lo menos, del área que encabeza.



Como los encargados de comunicación tanto del DIFH como de la Operadora de Eventos negaron lo anterior, pues se trata de un evento organizado por privados como parte de una gira del artista, afirmó el vocero que dichos enlaces desconocen el tema.



Ya no son ni una ni dos personas las que han resultado embarradas con tal de limpiarse, incluida la esposa del gobernador. Lo peor es que la solución no será fácil, pues para justificar que se trata de un evento con causa, habrá que pagarle a los organizadores por el concierto y tratar de conseguir una ganancia para luego entregarla al DIFH, lo que no será barato y encima estará a criterio de los representantes de El Buki si aceptan.



ATIZOS



*Además del entramado que rodea al evento sobre su publicidad y los verdaderos beneficiados de la presentación de El Buki, parece extraño que un gobierno morenista promueva a quien se ha identificado como crítico de la 4T en sus redes sociales, en especial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el cantante sigue molesto con la actual administración luego de que fuera exhibido como uno de los artistas a quien más impuestos le fueron condonados por las administraciones de Calderón y de Peña Nieto, quienes le “perdonaron” adeudos por 15.4 millones de pesos sólo entre 2007 y 2015.



*Durante la actual administración, el tema de El Buki es el segundo escándalo importante que protagoniza el DIFH. El primero de ellos se dio precisamente cuando a una mente no muy brillante se le ocurrió contratar a Gloria Trevi para beneficio de las niñas, pese a que la cantante arrastra con el hecho de haber sido encarcelada por los delitos de secuestro, abuso y violación de menores.



La presentación, esa sí con causa, aparentemente sería benéfica para ambas partes: el gobierno de Hidalgo, específicamente el DIFH, se haría de recursos de manera extraordinaria, y la cantante podría lavarse la cara ante la opinión pública. El problema está en que sólo un mes después de la presentación en Pachuca, una nueva denuncia por abuso de menores fue admitida por un juez de California en contra de Gloria Trevi.



Más leña al fuego. Otro escándalo se viene sobre “La ruta del pulque”, pues quienes idearon dicha iniciativa e incluso la registraron ante el IMPI, acusan de plagio a la Canaco Pachuca, entonces encabezada por Iturbe Méndez… pero ese tema se desarrollará en otra columna.